온수동 대흥·성원·동진빌라, 최고 44층 1453가구 주거 단지로 재건축

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세줄 요약
- 온수동 대흥·성원·동진빌라 재건축 통합심의 조건부 의결
- 최고 44층 1453가구, 공공주택 83가구 포함 공급
- 도로·공원·복지시설 확충, 열린 단지 조성 계획
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서울 구로구 온수동 45-32번지 일대 ‘대흥·성원·동진빌라 재건축사업’ 조감도.
서울시 제공
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서울 구로구 온수동의 낡은 대흥·성원·동진빌라가 최고 44층 1453가구 고밀 주거 단지로 거듭난다.
서울시는 지난달 28일 제11차 정비사업 통합심의위원회를 열고 ‘온수동 대흥·성원·동진빌라 재건축사업’에 대한 건축·경관·교통·교육·재해·환경·공원 7개 분야 통합심의를 조건부 의결했다고 5일 밝혔다.
사업 계획에 따라 온수동 45-32번지 일대 약 5만 7531㎡ 부지에 높이 106m 최고 44층 규모 15개 동 1453가구(공공주택 83가구 포함)가 공급된다.
단지 내에는 도로, 공원, 사회복지시설 등 필요 시설을 확충한다. 기존 환경을 고려한 공공보행통로를 설치해 단지 내외부를 잇는 열린 공간을 만든다. 주요 가로변과 보행축을 중심으로 다양한 커뮤니티시설과 근린생활시설을 배치해 공동체를 활성화한다. 시는 단지의 형태를 북측 와룡산 생태공원과 남측 천왕산 근린공원을 잇는 방사형이 되도록 해 자연스러운 도시경관을 만들 계획이다.
김기덕 서울시의원 압도적 표차로 5선 성공… “민생중심 의정활동 총력”
더불어민주당 역사상 최초로 ‘서울시의원 5선’이라는 대기록이 탄생했다. 서울시의회 제10대 후반기 부의장을 지낸 마포구 출신 김기덕 당선인(더불어민주당, 마포)은 이번 6·3 지방선거에서 3만 9966표를 획득, 60.2%라는 압도적인 지지율로 당선을 확정 지었다. 이로써 김 당선인은 당내 최초이자 시의회 최다선인 ‘5선 고지’에 오르는 영예를 안았다. 특히 김 당선인은 국민의힘 후보와의 1대 1 맞대결에서 1만 3510표라는 큰 표차를 기록하며 지역구 주민들의 절대적인 신임을 재확인했다. 1998년 서울시의원에 처음 당선된 이후 2010년 재선, 그리고 2018년부터 내리 3선, 4선, 5선에 성공한 그는 지역의 지도를 바꾼 굵직한 민생 성과로 정평이 나 있다. 과거 난지도와 상암동 일대를 월드컵공원과 서북권 중심도시로 탈바꿈시키는 데 견인차 역할을 한 김 당선인은 지하철 대장홍대선 건설을 최초로 제안해 지난해 12월 착공식을 이끌어냈고, 6년간 표류하던 상암롯데쇼핑몰 사업은 시정질문과 박원순 전 시장과의 담판 등 다각도의 노력 끝에 정상화해 2027년 초 착공을 눈앞에 두고 있다. 또한 마포 소각장 추가 건립 반대 투쟁의 선봉에 서서 주민들의 생존권과
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대상지는 2018년 11월 사업시행계획인가 이후 온수변전소 송전탑 이설 문제 등으로 사업 추진이 지연됐다. 시는 지난해 1월 정비계획을 변경해 용도지역을 제2종일반주거지역에서 제3종일반주거지역으로 상향하고 사업성 보정계수를 적용해 사업성을 확보했다.
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