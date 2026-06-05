부산시·교육청·보건소, 학교 감염병 위기 대응 훈련

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세줄 요약 부산시는 교육청과 보건소, 보건교사 등이 참여한 가운데 학교 감염병 위기 대응 교육훈련을 실시했다. 이번 훈련은 호흡기 감염병 발생과 전파, 역학조사, 방역 조치, 학부모 안내와 민원 대응까지 현장 절차를 익히는 실무형 교육으로 진행됐다. 학교 감염병 위기 대응 교육훈련 실시

교육청·보건소·보건교사 협력체계 점검

의심 환자부터 민원 대응까지 실무 훈련

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청사. 부산시 제공

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부산시는 5일 사회복지종합센터애서 ‘2026년 학교 감염병 위기 대응 교육훈련’을 실시했다.부산시 감염병관리지원단을 비롯해 시교육청 보건부서, 보건교사, 구군 보건소 담당자 등이 참석한 이번 훈련은 학교 내 감염병 발생과 호흡기 감염병의 주기적 유행에 대비해 대응 역량을 강화하고, 학교 현장과 교육행정기관, 보건소 간 협력체계를 공고히 하기 위해 마련됐다.학교는 학생들이 장시간 함께 생활하는 집단시설로, 감염병 발생 시 학생 건강을 넘어 가정과 지역사회까지 확산할 위험이 커 상시적인 예방·관리와 신속한 위기 대응 체계 구축이 필수적이다.이날 훈련은 단순한 이론 전달이나 사례 공유가 아니라 학교 감염병 위기 대응 체계 및 호흡기 감염병 발생·전파·역학조사 대응 절차와 가상사례 적용, 위기 소통 및 학부모 민원 관리 등 학교 현장에서 즉각 활용할 수 있는 실무형 교육으로 진행됐다.특히 학교 내 호흡기 감염병 의심 환자 발생이나 집단 감염 상황을 가정해, 최초 발생 인지 단계부터 상황 보고, 역학조사 지원, 방역 조치, 학부모 안내 및 민원 대응까지 전 과정을 현장 중심으로 다뤘다.조규율 시 시민건강국장은 “학교는 감염병 발생 시 전파 속도가 빠르고 학생, 학부모, 교직원 불안이 함께 커질 수 있는 공간”이라며 “이번 훈련이 실제 학교 현장에서 작동하는 감염병 대응 역량을 높이는 계기가 되기를 바란다”라고 전했다.