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청년들을 국제 무대로…포항시, 청년 대상 국제기구 인턴십 추진

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-06-05 10:46
수정 2026-06-05 10:46
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세줄 요약
  • 포항시, GGGI와 청년 국제기구 인턴십 추진
  • 5명 모집, 10일까지 신청 접수 진행
  • 서울 본부 근무, 기후·협력 실무 경험
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경북 포항시청 전경. 포항시 제공
경북 포항시청 전경. 포항시 제공


경북 포항시가 지역 청년들의 국제기구 진출을 도와 글로벌 역량 강화에 나선다.

시는 글로벌녹색성장기구(GGGI)와의 협력 사업으로 ‘포항시-GGGI 인턴십 프로그램’을 운영하고, 오는 10일까지 참여자 5명을 모집한다고 5일 밝혔다. 지역 청년들에게 국제기구 실무 경험 기회를 제공하고, 지속가능발전과 녹색성장 분야 전문성을 갖춘 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

선발된 참가자는 올해 8~10월 서울 GGGI 본부에서 인턴으로 근무한다. 기후정책 연구 분석, 국제협력, 프로젝트 총괄 지원, 홍보 및 커뮤니케이션, 전략 및 성과관리 등 다양한 분야의 실무를 경험할 수 있다.

특히 이번 인턴십은 국제기구의 실제 업무 환경을 직접 체험하며 글로벌 네트워크를 구축할 수 있어 국제기구 진출을 희망하는 청년들에게 의미 있는 경험이 될 것으로 기대된다.

학부 마지막 학년 재학생 또는 대학원 재학생, 졸업 후 12개월 이내인 청년이 대상이다. 영어 업무 수행이 가능해야 하며 주민등록상 주소지가 포항이거나 포항 소재 학교 졸업 또는 재학 등 지역 기반 요건을 충족해야 한다.



박영희 시 마이스산업과장은 “국제기구 실무를 직접 경험할 수 있는 매우 뜻깊은 기회”라며 “국제사회와 녹색성장 분야에서 활동하고 싶은 지역 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
포항 김형엽 기자
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