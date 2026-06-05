한강버스, 서울숲 선착장도 생겨요…8일 운항 시작

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‘서울국제정원박람회’ 방문객 이동 편 고려

이미지 확대 서울 성동구 한강버스 서울숲선착장에 조성된 휴식 공간.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 성동구 한강버스 서울숲선착장에 조성된 휴식 공간.

서울시 제공

이미지 확대 서울 성동구에 조성된 한강버스 서울숲선착장.

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이미지 확대 한강버스 기본 노선 운항 시간표.

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세줄 요약 서울시는 6월 8일부터 10월까지 서울숲 선착장에 한강버스를 하루 16회 정차한다. 서울국제정원박람회 방문객의 이동 편의를 높이기 위한 조치다. 노선은 잠실∼뚝섬∼서울숲∼옥수·압구정∼여의도이며, 일몰 수요를 반영해 운항 시간도 늦춘다. 서울숲 선착장 한강버스 6월 8일 운항 시작

정원박람회 방문객 편의 위해 하루 16회 정차

옥수·압구정 번갈아 정차, 운항 시간도 조정

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서울시는 오는 6월 8일부터 올 10월까지 서울숲 선착장에 한강버스가 하루 16회 정차한다고 5일 밝혔다. 서울숲과 한강, 성수동 일대에서 지난달부터 열리고 있는 ‘서울국제정원박람회’ 방문객의 이동 편의를 높이기 위한 조치다.한강버스 운항 노선은 잠실∼뚝섬∼서울숲∼옥수·압구정∼여의도 구간이다. 시는 운항 효율성과 안전성을 고려해 옥수와 압구정 선착장은 회차별로 번갈아 정차한다. 오전 11시 잠실 출발 한강버스는 옥수에 정차하고 다음 회차인 정오 출발 한강버스는 압구정에 정차하는 방식이다.시는 한강 일몰 관람 수요를 고려해 운항 시작과 종료 시각도 1시간씩 늦춘다. 동부선은 오전 11시부터 도착지 기준 오후 9시 28분까지, 서부선은 오전 11시 20분부터 도착지 기준 오후 8시 32분까지 운항한다.시는 서울숲 선착장 운영에 앞서 선착장 주변과 한강버스 항로 모든 구간의 정밀 수심측량과 수중 부유물 제거를 마쳤다. 박람회 방문객 편의를 위해 주요 이동 동선인 성수구름다리 승강기를 바꾸고 서울숲 연결 보행로 정비, 임시화장실 설치 등도 완료했다. 선착장 전망데크에는 바 테이블을 둬 휴식할 수 있는 공간을 마련했다.지난 3월 전 구간 운항을 재개한 한강버스는 5월 월간 이용객 9만 1126명을 기록했다. 4월(7만 6488명)보다 약 19% 증가한 수치다.박진영 시 미래한강본부장은 “앞으로도 한강버스로 한강 수변공간을 연계한 다양한 이동·여가 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.