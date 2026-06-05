동해 무릉별유천지 라벤더축제 13일 개막

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세줄 요약 동해 무릉별유천지 라벤더축제가 13일부터 21일까지 열린다. ‘별빛이 피는 라벤더’를 주제로 공연과 체험 프로그램을 마련하고, 2만㎡ 정원에 1만3000주의 라벤더가 보랏빛 물결을 만든다. 개막 전 사전축제로 동선과 주차도 점검한다. 13~21일 무릉별유천지 라벤더축제 개최

2만㎡ 정원에 1만3000주 라벤더 조성

공연·체험과 사전 점검으로 운영 준비

이미지 확대 강원 동해시 무릉별유천지 라벤더축제가 13~21일 열린다. 사진은 라벤더정원 전경. 동해시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 동해시 무릉별유천지 라벤더축제가 13~21일 열린다. 사진은 라벤더정원 전경. 동해시 제공

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강원 동해시는 무릉별유천지 라벤더축제를 오는 13~21일 개최한다고 5일 밝혔다.‘별빛이 피는 라벤더’를 주제로 한 올해 축제는 공연과 체험 프로그램으로 구성된다. 축제장을 찾으면 라벤더정원을 꽉 채운 보랏빛 라벤더가 물결을 이루는 장관을 감상할 수 있다. 면적이 2만㎡에 달하는 라벤더정원에는 잉글리시 라벤더, 스위트라벤더, 프렌치라벤더 등의 다양한 라벤더가 1만 3000주 심어져 있다.시는 축제 개막에 앞선 6~7일 사전 축제를 열고 관광객 동선 및 체류 시간, 매표 시스템, 주차장 수용 능력 등을 종합적으로 점검한다.5년 전 문을 연 무릉별유천지는 1960년대 후반부터 2017년까지 50년 가까이 석회석을 캤던 시멘트 광산 부지를 활용해 만든 관광지로 에메랄드빛을 띠는 청옥호와 금곡호, 라벤더정원 등 이색적인 풍경을 볼 수 있어 동해안의 새로운 관광 명소로 자리매김했다.김순기 시 무릉전략과장은 “무릉별유천지를 찾으면 과거 산업 현장의 흔적과 현재의 문화관광 콘텐츠가 공존하는 독특한 매력을 느낄 수 있다”고 말했다.