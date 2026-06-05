[속보] 경찰, ‘잠실 투표소’ 투표함 2개 확보…개표소로 이송

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5일 서울 송파구 잠실7동 2투표소에서 경찰이 시위대를 해산 조치한 뒤 투표함이 개표소로 이송되고 있다. 이 투표소에서는 9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐고, 투표함이 개표소로 옮겨지지 못했다. 2026.6.5 연합뉴스
경찰이 6·3 지방선거 투표용지 부족 문제로 ‘투표소 봉쇄’가 벌어진 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 기동대를 전격 투입해 투표함을 확보했다.
5일 경찰은 이날 오전 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 진입해 현장에 보관 중이던 투표함 2개를 확보한 뒤 개표소로 이송했다.
앞서 경찰은 오전 7시 30분쯤부터 투표소 주변에 18개 기동대 1000여명을 배치하고 투표함 반출 작전에 나섰다.
서울시의회, 6·3 지방선거 서울시의원 당선인 현황
이번 6·3 지방선거 결과 제12대 서울시의회 의원 당선인 총 118명(지역구 103명, 비례대표 15명)이 최종 확정됐다. 정당별로는 더불어민주당이 81명(지역구 73명, 비례대표 8명)을 배출하며 과반을 확보한 가운데, 국민의힘은 37명(지역구 30명, 비례대표 7명)의 당선인을 냈으며 성별로는 남성 75명, 여성 43명으로 각각 집계됐다. 또한 서울시의회는 향후 지역 사회 발전과 시민 복지 증진을 위한 본격적인 의정 활동에 돌입할 예정이다. 연령대는 30대 22명, 40대 32명, 50대 33명, 60대 29명, 70대 2명이다. 최연소 당선인은 이인애(1995년 6월생, 더불어민주당, 비례대표), 이광희(1995년 12월생, 더불어민주당, 양천3) 당선인이며 최고령 당선인은 김기덕(1954년 12월생, 더불어민주당, 마포4), 양평호(1954년 7월생, 더불어민주당, 강동4) 당선인이다. 직업은 현직 서울시의원 27명, 정당인(구의원 포함) 57명, 전문직 15명, 사업가 7명, 교육인 3명, 기타 9명이다. 당선인 중 이번 제12대 당선을 포함해 5선 의원 1명, 4선 의원 1명, 3선 의원 12명, 재선의원 30명, 초선의원 74명이다. ※ 선
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해당 투표소의 투표함 2개에는 약 2000명분의 투표지가 있다. 이 투표함을 열어야 오세훈 서울시장 등의 당선이 법적으로 확정된다.
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