사회 현충일 앞두고 현충원 참배 입력 2026-06-04 23:51 수정 2026-06-04 23:51 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/06/05/20260605014012 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 현충일 앞두고 현충원 참배 현충일을 이틀 앞둔 4일 서울 동작구 국립서울현충원을 찾은 시민들이 묘역에 참배하고 있다.뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 현충일 앞두고 현충원 참배 현충일을 이틀 앞둔 4일 서울 동작구 국립서울현충원을 찾은 시민들이 묘역에 참배하고 있다.뉴스1 현충일을 이틀 앞둔 4일 서울 동작구 국립서울현충원을 찾은 시민들이 묘역에 참배하고 있다.뉴스1 2026-06-05 14면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지