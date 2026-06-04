충남 논산 도의원 승부 ‘1 표차’

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세줄 요약 충남 논산시 제1선거구 도의원 선거에서 더불어민주당 기호엽 후보가 1만1594표를 얻어 당선됐다. 국민의힘 윤기형 후보는 1만1593표로 1표 차에 그쳤고, 개표 직후 동률이 나와 수작업 재검토가 진행됐다. 논산 제1선거구 도의원 1표 차 당락

기호엽 1만1594표, 윤기형 1만1593표

동률 뒤 수작업 재검토로 결과 확정

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이미지 확대 1표 차로 당락이 결정된 충남 논산시 제1선거구 개표 결과. 중앙선관위 홈페이지 갈무리 닫기 이미지 확대 보기 1표 차로 당락이 결정된 충남 논산시 제1선거구 개표 결과. 중앙선관위 홈페이지 갈무리

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6·3전국동시지방선거 충남 논산시 제1선거구(충남도의원)에서 1표 차로 당락이 결정됐다.4일 논산시 선거관리위원회에 따르면 더불어민주당 기호엽 후보가 1만 1594표(50.00%)로 당선이 확정됐다. 함께 출마한 국민의힘 윤기형 후보는 1표 차이인 1만 1593표(49.99%)로 집계됐다.개표 마감 직후 두 후보는 1만 1592표로 동률을 기록해 수작업으로 재검토가 진행됐다.재검토 결과 무효표로 분류했던 투표지 중 기 당선자에게 2표가, 윤 후보에게 1표가 유효표로 인정됐다.이번 선거구의 선거인수는 3만 8087명이며, 2만 3962명이 투표에 참여했다. 무표 투표수는 775표이며 기권자 수는 1만 4125명이다.