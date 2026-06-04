‘불륜 스캔들, 여성 폭행…’ 논란의 전 김제시의원 4선 성공

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 불륜 스캔들과 여성 폭행 혐의로 제명됐던 유진우 전 김제시의원이 이번 지방선거에서 무소속으로 출마해 4선에 성공했다. 그는 2582표를 얻어 당선됐고, 과거 제명과 소송, 탈당 뒤 복귀를 거듭한 이력까지 다시 주목받고 있다. 불륜 스캔들·폭행 혐의 전력, 4선 성공

제명·소송·탈당 뒤 무소속 복귀 반복

지역 내 평가 엇갈림, 논란 재점화

이미지 확대 2023년 12월 8일 전북 김제시 한 마트에서 유진우(왼쪽) 당시 김제시의원이 마트 업주(여성)와 대화하던 중 여성의 허리춤을 잡고 끌어내고 있다. 마트 CCTV에 찍힌 화면 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 2023년 12월 8일 전북 김제시 한 마트에서 유진우(왼쪽) 당시 김제시의원이 마트 업주(여성)와 대화하던 중 여성의 허리춤을 잡고 끌어내고 있다. 마트 CCTV에 찍힌 화면 캡처.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

동료 의원과의 ‘불륜 스캔들’과 옛 연인을 폭행한 혐의로 전북 김제시의회에서 제명됐던 유진우(59) 전 김제시의원이 의회로 복귀한다.유 당선인은 이번 지방선거 김제시의원 가선거구(만경·백산·공덕·청하)에 무소속 후보로 출마해 4선에 성공했다. 그는 2582표를 얻어 민주당 이정자 당선인(5338표)에 이어 두 번째로 많은 표를 받았다.유 당선인은 지난 2020년 동료 의원 간 불륜 스캔들로 논란을 샀다. 그는 김제시의원 당시 김제시청에서 기자회견을 열고 “항간에 떠돌던 소문은 사실”이라며 “책임을 지기 위해 사퇴한다”며 불륜을 인정했다. 이어 “A 의원 측에서 나를 내연관계가 아닌 일방적인 스토커로 몰고 있어 억울해서 사실을 밝힌다”고 했다. 또한 본회의장에서 A 의원에게 다가가 “내가 스토커야. 이야기해 봐. 너 나하고 간통 안 했냐?”라며 목소리를 높였고, A 의원은 “그럼 제가 꽃뱀입니까?”라고 맞서며 소동을 벌였다.사건 이후 유 당선인은 제명됐지만 “징계 절차에 하자가 있다”며 소송을 제기해 의원직을 되찾았다. 이어 민주당 탈당 후 2022년 6월 지방선거에서 무소속으로 당선됐다.그러나 2024년 4월 그의 이름이 다시 거론됐다. 그는 김제시의회에서 또 제명됐다. 2023년 12월 8일 김제 한 마트 창고에서 여주인 B씨(40대)에게 침을 뱉고 주먹으로 얼굴·가슴 등을 때린 혐의로 검찰에 송치되면서다. 당시 마트 CCTV에는 유 당선인이 B씨에게 과일 상자를 들어 던지려는 장면, 옷을 잡고 가게 입구 쪽으로 끌고 가는 모습 등이 담겼다.지역에선 유 당선인에 대한 평가가 나뉜다. ‘일 잘하는 사람’이라는 평가와 함께 ‘지역의 수치’라는 곱지 않은 시선이 공존한다. 이번 선거에서 그는 김제 시민들로부터 또 한번의 기회를 받았다.