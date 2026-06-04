부산 셰프들 뭉쳤다…4~30일 2026 부산 고메 셀렉션

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세줄 요약 부산시와 부산관광공사가 마련한 ‘2026 부산 고메 셀렉션’이 4일부터 30일까지 열린다. 미쉐린 가이드 2026 부산 선정 식당을 포함한 13개 팀, 26개 레스토랑이 시그니처 메뉴를 재해석해 한식·양식·일식·태국식·비건 등 다양한 협업 메뉴를 선보인다. 부산 레스토랑 26곳, 미식 협업 행사 참여

시그니처 재해석·공동 코스 메뉴 한정 운영

BTS 공연 기간 겹쳐 관광 시너지 기대

이미지 확대 2026 부산 고메 셀렉션. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 부산 고메 셀렉션. 부산시 제공

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부산 대표 레스토랑이 함께하는 미식 협업(콜라보) 프로모션 ‘2026 부산 고메 셀렉션’(BUSAN GOURMET SELECTION)이 4일부터 30일까지 열린다.부산시와 부산관광공사가 공동 마련한 이번 행사는 부산 소재 레스토랑들이 팀을 이뤄 각자 시그니처 메뉴를 재해석하거나 공동으로 메뉴(또는 코스)를 개발해 선보이는 미식 프로모션이다.‘미쉐린 가이드 2026 부산 선정 식당’ 다수를 포함한 한식·양식·일식·태국식·비건 등 다양한 장르의 레스토랑 13개 팀(26곳)이 참여한다.개발된 협업(콜라보) 메뉴는 각 식당에서 6월 한 달간 한정 운영되며, 일부 팀은 포트빌리지 부스 입점을 통해 보다 다양한 시민·관광객과의 접점을 늘릴 예정이다.포트빌리지 부산은 4일부터 21일까지 부산항 제1부두에서 열리는 부산 대표 미식 축제로, 미식·라이프스타일·체험·공연이 어우러진 복합 문화 마켓이다.특히 이번 행사는 ‘BTS 월드투어 아리랑 IN 부산’ 공연(6.12~13일)과 기간이 겹쳐, 공연 관람을 위해 부산을 찾는 국내외 관광객이 미식 콘텐츠까지 함께 즐길 기회가 될 것으로 기대된다.