삼육대, ‘2027 논술 가이드북’ 공개… ‘약술형 논술’ 전략 담아

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이미지 확대 삼육대 ‘2027학년도 논술 가이드북’ 표지. 삼육대 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼육대 ‘2027학년도 논술 가이드북’ 표지. 삼육대 제공

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삼육대학교가 2027학년도 수시모집에서 시행하는 ‘약술형 논술’ 전형의 주요 내용과 수시 대비 전략을 담은 ‘2027학년도 논술 가이드북’을 입학 홈페이지를 통해 공개했다고 4일 밝혔다.가이드북에는 논술우수자전형의 모집단위와 모집인원, 논술고사 특징 등 전반적인 전형 정보가 담겼다. 특히 지난해 입시 결과를 바탕으로 한 다양한 분석 자료를 수록했다.지원 현황 자료에는 예비번호와 응시율, 실경쟁률(논술에 응시하고 수능최저학력기준을 충족한 지원자 간의 경쟁률)은 물론 최종 합격자의 논술고사 정답 수(최고·평균·최저)까지 수록했다.또한 지난해 기출문제와 함께 문항 해설, 풀이 과정, 출제 의도, 채점 기준, EBS 연계 출처 등을 상세히 제공해 실전 대비가 가능하도록 했다.