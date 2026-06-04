접전 부산시장 전재수 당선 확실…“변화 택한 시민 뜻 무겁게 받들겠다”

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세줄 요약 부산시장 선거에서 전재수 더불어민주당 후보의 당선이 확실했다. 개표율 94% 기준 50.52%로 박형준 후보를 2.6%포인트 차로 앞섰다. 해수부 장관 시절 부산 이전과 HMM 본사 이전 성과가 표심을 움직였고, 6년 만의 민주당 부산시정 복귀가 현실화됐다. 전재수 부산시장 당선 확실, 민주당 6년 만의 복귀

개표율 94%서 50.52% 득표, 박형준 후보 제쳐

해수부·HMM 이전 성과로 해양수도 비전 부각

이미지 확대 선거일 D-1 마지막 유세 펼치는 전재수 후보 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 지난 2일 부산 서구 한 도로에서 유세차 탑승해 시민들에게 손을 흔들고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 선거일 D-1 마지막 유세 펼치는 전재수 후보 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 지난 2일 부산 서구 한 도로에서 유세차 탑승해 시민들에게 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

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6·3 지방선거 최대 승부처로 주목받았던 부산시장 선거에서 전재수 더불어민주당 후보의 당선이 확실시된다.민주당에게 험지로 꼽히는 부산에서 3번 낙방하면서도 바닥부터 민심을 닦아 국회의원 3선에 성공한 전 당선인이 해양수산부와 HMM 부산 이전 등 굵직한 성과까지 끌어내며 시민의 마음을 움직인 것으로 풀이된다.4일 오전 3시 부산시장 선거 개표율이 94%에 이른 가운데 전 당선인은 득표율 50.52%를 기록해 47.92%를 득표한 박 후보를 2.6%포인트 차이로 앞섰다.이번 당선은 민주당 후보로서는 역대 두 번째다. 오거돈 전 시장이 2020년 성추행을 저질러 물러난 뒤로 6년 만에 민주당 인사가 부산 시정을 맡게 됐다.참여정부 청와대 제2부속실장과 국정상황실 행정관 등을 지낸 전 당선인은 2006년 지방선거에서 부산 북구청장, 2008년과 2012년 총선에서 북강서갑 국회의원에 도전했으나 모두 낙방했다.하지만 지역구를 떠나지 않고 바닥부터 민심을 다지며 다시 도전했다. 전 당선인은 2016년 총선에서 자신에게 두 번 패배를 안긴 박민식 전 국가보훈부 장관을 누르고 당선됐다. 이후에는 내리 3선에 성공했다. 지난해 7월에는 이재명 정부 초대 해양수산부 장관으로 취임하면서 존재감을 키웠다.친근한 ‘토박이 일꾼’으로 통하는 전 당선인은 선거에서도 강점을 발휘했다. 해수부 장관 취임 5개월 만에 부산 이전을 성사시키며 능력을 보였다. 지난달 HMM 본사의 부산 이전도 이끌면서 ‘해양수도 부산 완성’을 내세운 전 당선인에게 표심이 쏠렸다.전 당선인은 선거 기간 강조한 것처럼 취임 초기부터 HMM 본사의 온전한 이전, 해양수산 공공기관 이전 등 해양수도 부산 조성에 힘을 쏟을 것으로 예상된다.전 당선인은 이날 “변화를 선택한 시민의 뜻을 무겁게 받들면서 열심히 일하고 또 일하겠다는 다짐을 말씀드린다. 시장으로서 더 열심히 일해서 민주당이 부산시민의 마음을 한 번이라도 더 얻게 하고, 최선을 다해서 부산을 다시 뛰게 하겠다”라고 밝혔다.