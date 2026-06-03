[속보] 과천 선관위 인근 산불…소방 진화 중

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 6·3 지방선거 본투표일인 3일 오후 과천시 중앙동 중앙선거관리위원회 청사 인근 야산에서 화재가 발생했다. 소방은 장비 11대와 인력 33명을 투입해 약 12분 만에 큰 불길을 잡았고, 인명 피해는 없었다. 잔불 정리 뒤 원인을 조사할 예정이다. 과천 선관위 인근 야산서 산불 발생

소방 장비 11대·33명 투입해 진화

인명 피해 없고 원인 조사 예정

이미지 확대 경기도 과천 중앙선거관리위원회의 전경. 2024.12.6. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경기도 과천 중앙선거관리위원회의 전경. 2024.12.6. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거 본투표일인 3일 중앙선거관리위원회 청사 인근 야산에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화 작업을 벌였다.경기소방재난본부 등에 따르면 이날 오후 7시 50분쯤 경기도 과천시 중앙동의 한 야산 중턱에서 불길이 보인다는 신고가 접수됐다.신고를 받고 출동한 소방 당국은 장비 11대와 소방관 33명을 투입해 화재 발생 약 12분 만인 오후 8시2분쯤 큰 불길을 잡았다.이번 화재로 인한 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.소방과 경찰 당국은 잔불 정리를 마치는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다.