전북도지사 선거 초박빙 예고…출구조사 ‘2.2% 포인트’ 차이

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세줄 요약 62.2%의 높은 투표율 속 전북도지사 선거가 초박빙으로 나타났다. 방송 3사 출구조사에서 이원택 민주당 후보는 48.5%, 김관영 무소속 후보는 46.3%를 기록해 2.2%포인트 차에 그쳤다. 양측 캠프는 막판 표심에 촉각을 곤두세웠다. 출구조사, 이원택 48.5% 김관영 46.3%

투표율 62.2%, 전북도지사 선거 초박빙

이원택 여당 지원, 김관영 심판론 맞대응

이미지 확대 전북도지사 선거에 출마한 민주당 이원택 후보와 무소속 김관영 후보. 설정욱 기자 닫기 이미지 확대 보기 전북도지사 선거에 출마한 민주당 이원택 후보와 무소속 김관영 후보. 설정욱 기자

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62.2%의 높은 투표율 속 전북도지사 선거가 초박빙으로 예측됐다.3일 오후 6시 15분 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 공동 출구조사에서 이원택 민주당 후보는 48.5%로 김관영 무소속 후보(46.3%)를 2.2% 포인트 앞섰다. 결과를 예단하기 어려운 경합 상황에서 양 후보 캠프는 긴장 국면에 들어갔다.이 후보는 “겸허한 마음으로 도민에게 감사드린다”면서 “이재명 정부의 발전 기회를 살렸으면 하는 마음이 초반 열세를 뒤집는 표심으로 나온 것 같다”고 밝혔다.이 후보는 막판 민주당의 전폭적인 지원을 받았다. 그는 ‘당·정·청 원팀’을 강조하며 힘 있는 여당 후보론을 내세워 전통적인 민주당 바닥표를 긁어모았다. 든든한 여당의 지원 사격을 등에 업고 착실하게 초반 열세를 극복해 나갔다. 이 후보는 당·정·청 원팀으로 지역 발전을 선도하겠다며 지지를 호소했다. 중앙당 차원에서도 ‘현금 살포 사건’과 ‘철새 정치인’ 등 김 후보의 아픈 곳을 연일 공격해 표심을 흔들었다. 특히 당 지도부가 이번 득표 결과를 4년 뒤 공천에 반영하겠다며 강력하게 독려하자 도내 시장·군수, 지방의원 후보자까지 선거 막바지 전폭적인 지원 사격을 했다.김 후보는 ‘고시 3관왕 인물론’, ‘정청래 대표 심판론’, ‘현역 프리미엄’을 앞세워 민심을 파고들었다. ‘이원택 대 김관영’이 아닌 ‘정청래 대표 심판론’으로 선거 프레임을 짠 그는 공천에서 탈락해 민주당에 서운함을 품고 있는 표를 결집하는 데 주력했다. 이어 ‘이원택 대 김관영’의 대결을 “공천권을 마음대로 휘둘러 민주당을 사당화 한 정청래 대표를 심판하겠다”는 구도로 만들었다. 공천에서 탈락한 전북 지역 단체장·지방의원 지지자 표를 흡수하고 민주당에서 홀대당했다고 생각하는 도민들의 자존심을 자극했다.