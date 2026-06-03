화천에서 자면 파크골프 ‘공짜’

구글에서 서울신문 먼저 보기

숙박객 무료 입장 혜택

“지역상권 활성화 기대”

이미지 확대 강원 화천 하남면 산천어파크골프장 전경. 화천군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 화천 하남면 산천어파크골프장 전경. 화천군 제공

이미지 확대 강원 화천 사내 파크골프장 전경. 화천군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 화천 사내 파크골프장 전경. 화천군 제공

세줄 요약 화천군이 이달부터 지역 숙박시설 이용객에게 파크골프 무료 체험 기회를 제공한다. 영수증을 제시하면 산천어·장미·생활체육공원·사내 파크골프장 입장권을 받을 수 있다. 군은 관광객 증가와 지역경제 활성화를 기대한다. 숙박객 대상 파크골프 무료 체험 제공

영수증 제시 시 관내 4개 구장 입장권 지급

체류형 관광 확대와 지역경제 활성화 기대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원 화천군은 이달부터 지역 내 숙박시설 이용객에게 파크골프 무료 체험 기회를 제공하고 있다고 3일 밝혔다.숙박시설 영수증을 제시하면 하남면 산천어 파크골프장과 장미구장, 생활체육공원 파크골프장, 사내 파크골프장 입장권을 받을 수 있다. 파크골프장에서 대회가 열리거나 악천후에는 이용이 제한된다. 20인 이상 단체 이용객은 파크골프장 방문 전 이용 가능 여부를 확인해야 한다.산천어 파크골프장은 대한파크골프협회로부터 공인 인증을 받았고, 총길이는 1500m로 전국 최장 수준이다. 조명시설도 완비해 야간에도 경기를 즐길 수 있다. 사내 파크골프장은 2만 9997㎡ 부지에 18홀 규모로 지난해 7월 개장했다.군은 숙박객 파크골프장 무료 이용 제도를 통해 화천을 찾는 관광객이 늘어 지역 경제가 활성화할 것으로 기대하고 있다. 화천에서는 숙박업소 60곳, 농어촌민박 210곳 등 총 270곳의 숙박시설이 영업 중이다.최문순 군수는 “파크골프 산업의 지역경제 기여도를 높이고, 체류형 관광 활성화 효과도 거두겠다”고 말했다.한편 화천 부부 전국 파크골프 대회 결선은 오는 9일부터 10일까지 이틀간 산천어 파크골프장에서 치러져 예선을 통과한 192개 팀이 자웅을 겨룬다. 상금은 우승 2000만원, 2등 1000만원, 3등 500만원, 4등 300만원 등 총 6000여만원에 달한다.