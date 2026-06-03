부산 해운대 한 아파트서 모자 잇따라 숨져…경찰 조사

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세줄 요약 부산 해운대구 한 아파트 화단에서 50대 여성과 20대 남성이 잇따라 숨졌다. 먼저 여성 A씨가 발견됐고, 이어 인근 화단에 남성 B씨가 추락해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다. 두 사람은 모자 관계로 확인됐고, 경찰은 정확한 사고 경위를 조사한다. 해운대 아파트 화단서 모자 잇따라 사망

주민 신고로 여성 발견, 남성은 추락 확인

경찰, 정확한 사고 경위 조사 착수

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부산 한 아파트에서 모자가 잇따라 숨져 경찰이 조사에 나섰다.3일 오전 7시 44분쯤 부산 해운대구 한 아파트 화단에 50대 여성 A씨가 숨져 있는 것을 이 아파트 주민이 발견해 경찰에 신고했다.이어 인근 화단에 20대 남성 B씨가 추락했다. B씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.A씨와 B씨는 모자 관계다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.