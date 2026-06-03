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부산 해운대 한 아파트서 모자 잇따라 숨져…경찰 조사

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-06-03 14:22
수정 2026-06-03 14:22
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세줄 요약
  • 해운대 아파트 화단서 모자 잇따라 사망
  • 주민 신고로 여성 발견, 남성은 추락 확인
  • 경찰, 정확한 사고 경위 조사 착수
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서울신문 DB.
서울신문 DB.


부산 한 아파트에서 모자가 잇따라 숨져 경찰이 조사에 나섰다.

3일 오전 7시 44분쯤 부산 해운대구 한 아파트 화단에 50대 여성 A씨가 숨져 있는 것을 이 아파트 주민이 발견해 경찰에 신고했다.

이어 인근 화단에 20대 남성 B씨가 추락했다. B씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

A씨와 B씨는 모자 관계다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
부산 정철욱 기자
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