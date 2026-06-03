두 달 만에 다시 만나는 ‘늑구’…대전 오월드 5일 재개장

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금강유역환경청, 현장 실사 후 재개장 허가

이미지 확대 대전 동물원 오월드에서 탈출했다가 9일 만에 생포돼 돌아온 늑대 ‘늑구’. 오월드 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 대전 동물원 오월드에서 탈출했다가 9일 만에 생포돼 돌아온 늑대 ‘늑구’. 오월드 인스타그램

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지난 4월 8일 늑대 ‘늑구’가 탈출했던 대전 오월드가 두 달 만에 재개장한다.3일 대전도시공사에 따르면 금강유역환경청이 전날 오월드 재개장을 허가하면서 5일 문을 연다. 금강청은 지난달 29일 오월드에 내렸던 시설 개선 조치의 이행 여부를 확인하기 위한 현장 실사 결과를 진행한 바 있다. 앞서 금강청은 4월 20일 오월드에 대해 재발 방지 조치가 완료될 때까지 관련 시설에 대한 사용을 전면 중지하는 조치명령을 내렸다. 한 달 내 재발 방지책을 담은 조치계획서와 완료 보고서를 제출토록 했다. 도시공사는 지난달 18일 조치계획을 냈다고 설명했다. 2018년 퓨마 ‘뽀롱이’ 탈출 당시에는 오월드 일부 사육시설에 대해서만 1개월간 폐쇄 명령했다. 당시 금강청은 “동물원 수족관 법에 따른 ‘안전관리 의무 위반’에 따른 조치”라며 “늑대사는 개별 사육시설 등록 대상이 아니기에 적용 법령이 다르다”고 밝혔다.도시공사는 늑대사 철책 울타리와 전기선을 이중으로 보강하고, 굴을 파는 늑대의 습성을 고려해 흙 밑에 콘크리트를 보강하는 작업 등을 완료했다. 늑구의 건강 상태는 양호하다. 분쇄육이 아닌 다른 늑대와 같이 생닭 등을 먹고 가족과 합사한 후 더 활발해진 것으로 전해졌다.도시공사는 두 달여 이어진 휴장에 따른 카페·음식점·캐릭터 가게·편의점 등 11곳의 입주업체 피해에 대해 객관적인 피해 규모를 산정해 보상한다는 방침이다.