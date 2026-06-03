‘격전지 부산’ 오후 1시 투표율 45.2%…지난 지선보다 8.7% 상승

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세줄 요약 부산지역 지방선거 본투표 열기가 높았다. 오후 1시 기준 사전투표를 포함한 투표율은 45.2%로, 2022년 같은 시간보다 8.7%포인트 상승했다. 북구는 51.4%로 가장 높았고, 기장군은 42.8%로 가장 낮았다. 부산 투표율 오후 1시 45.2% 기록

지난 지선보다 8.7%포인트 상승

북구 51.4% 최고, 기장군 42.8% 최저

이미지 확대 부산 긴 투표 행렬 제9회 전국동시지방선거일인 3일 부산 부산진구청 백양홀에 마련된 부암1동 제4투표소를 찾은 시민들이 투표 차례를 기다리며 길게 줄을 서고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 부산 긴 투표 행렬 제9회 전국동시지방선거일인 3일 부산 부산진구청 백양홀에 마련된 부암1동 제4투표소를 찾은 시민들이 투표 차례를 기다리며 길게 줄을 서고 있다. 뉴시스

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제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 격전지로 꼽히는 부산지역 투표소에 유권자의 발길이 이어지면서 지난 지방선거 때보다 높은 투표율을 기록할 것으로 예상된다.부산시와 부산시선거관리위원회 등에 따르면 이날 오후 1시 기준 부산지역 투표율(사전투표 포함)은 45.2%로 같은 시간 기준 2022년 지방선거 때의 36.5%보다 8.7%포인트 높게 나타났다.가장 뜨거운 투표 열기를 보이는 지역은 국회의원 보궐선거(부산 북갑)가 있는 북구다. 북구 투표율은 51.4%로 지난 지방선거의 37.3%보다 14.1%포인트나 높았다. 투표율이 가장 낮은 곳은 42.8%를 기록한 기장군이었다.부산시장 선거가 초접전 양상을 보이고 북갑 국회의원 보궐선거가 전국적으로 주목받는 격전지로 떠오르면서 투표율이 상승한 것으로 보인다.지난 8회 지방선거 때 부산지역 투표율은 전국 평균(50.9%)보다 낮은 49.1%를 기록했다. 선거 관심도가 높아지면서 이번 선거에서는 투표율이 50%를 넘어설 것으로 예상된다.부산지역 투표율이 가장 높았던 지방선거는 제1회로 투표율이 66.2%였다. 2회부터 5회까지는 40%대 투표율을 기록하다가 6회와 7회 때 각각 55.6%, 58.8% 투표율을 기록했다.