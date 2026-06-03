체감 38도면 ‘폭염중대경보’…노인일자리 야외활동 전면 중단

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올여름 폭염특보 3단계로 개편

체감 38도·기온 39도 하루 예보에도 최상위 경보

취약노인·치매환자·쪽방촌·노숙인 보호 강화

이미지 확대 부산 서면문화로 분수대 앞에서 구청 관계자들이 쿨링포그의 여름 폭염 가동을 앞두고 노즐·배관·제어 시스템 등 점검하며 시험가동 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 부산 서면문화로 분수대 앞에서 구청 관계자들이 쿨링포그의 여름 폭염 가동을 앞두고 노즐·배관·제어 시스템 등 점검하며 시험가동 하고 있다. 연합뉴스

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이미지 확대 경기도 과천시의 한 공사현장에서 작업자가 차가운 물을 뿌리며 땀을 식히고 있다. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 경기도 과천시의 한 공사현장에서 작업자가 차가운 물을 뿌리며 땀을 식히고 있다. 서울신문 DB

세줄 요약 정부가 폭염특보를 3단계로 바꾸며 최상위 ‘폭염중대경보’를 신설했다. 체감온도 38도 이상이나 기온 39도 이상이 하루만 예보돼도 발령되고, 취약노인 안부 확인과 노숙인·쪽방촌 보호, 치매 어르신 안내가 강화된다. 폭염중대경보 신설, 체감 38도 기준 강화

취약노인·고독사 위험군 안부 확인 확대

노인일자리 중단, 냉방·돌봄 지원 강화

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폭염특보 체계에 최상위 단계인 ‘폭염중대경보’가 새로 생기면서 올여름부터 폭염 대응 수위가 한층 높아진다. 앞으로는 체감온도 38도 이상이거나 기온 39도 이상이 하루만 예보돼도 폭염중대경보가 발령된다. 이 경우 거동이 불편하거나 농어촌 야외작업을 하는 고위험군 취약노인은 하루 두 차례 안부 확인을 받는다. 그 외 취약노인도 매일 한 차례 확인 대상이 된다.보건복지부는 3일 이 같은 내용을 담은 ‘2026년 여름철 취약계층 보호대책’을 발표했다. 올해 6월 1일부터 기상청 폭염특보 체계가 기존 ‘주의보-경보’ 2단계에서 ‘주의보-경보-중대경보’ 3단계로 바뀐 데 따른 후속 조치다. 여기에 열대야주의보도 새로 도입돼 낮뿐 아니라 밤더위에 대한 관리도 강화된다.폭염중대경보는 이미 폭염경보 수준인 지역에서 일 최고체감온도 38도 이상 또는 일 최고기온 39도 이상이 하루만 예상돼도 내려진다. 기존 폭염경보가 ‘일 최고체감온도 35도 이상이 이틀 이상 지속될 때’를 기준으로 했던 것과 비교하면 짧고 강한 폭염에도 더 빨리 대응하겠다는 취지다.가장 크게 달라지는 부분은 취약계층 안부 확인이다. 거동이 불편하거나 농어촌에서 일하는 고위험군 취약노인은 평상시 주 2~3회 전화나 방문 확인을 받았지만 폭염주의보·경보 때는 매일 1회, 폭염중대경보 때는 매일 2회 확인을 받는다. 고위험군이 아닌 취약노인도 중대경보가 내려지면 매일 한 차례 안부 확인 대상이 된다.고독사 위험군 관리도 강화된다. 정부는 명예사회복지공무원 등 지역 인적 안전망을 활용해 폭염중대경보 발령 시 이틀에 한 번 전화·문자 또는 방문으로 안부를 확인한다.거리 노숙인 보호도 더 촘촘해진다. 폭염주의보·경보가 내려지면 매일 3회 순찰을 하고 폭염중대경보 때는 여기에 더해 고령자 등 고위험군을 추가로 확인한다. 쪽방촌 주민은 평상시 닷새에 한 번 안부를 확인하지만 폭염특보 때는 이틀에 한 번으로 주기가 짧아진다. 중대경보가 내려지면 고령자, 장애인, 기저질환자 등 쪽방촌 고위험군은 매일 한 차례 확인을 받는다.치매 어르신을 위한 안내 체계도 강화된다. 폭염중대경보가 발령되면 치매안심센터에 등록된 치매 어르신과 가족 101만 명에게 카카오톡으로 기상특보 상황과 폭염 행동요령이 전달된다. 이 가운데 온열질환 위험이 큰 치매 어르신 약 7000명은 매일 한 차례 안부 확인을 받는다. 치매 특성상 폭염 상황을 인지하거나 스스로 대응하기 어려울 수 있는 만큼 가족과 지역사회에 정보를 더 빨리 전달하겠다는 취지다.야외에서 일하는 노인 일자리 참여자 보호도 사실상 ‘폭염 셧다운’ 방식으로 바뀐다. 폭염중대경보가 내려지면 실외 활동은 전면 중단된다. 참여자는 즉시 귀가하거나 냉방시설이 갖춰진 실내 활동으로 전환된다. 사업 수행기관은 참여자 전원의 건강 상태도 즉시 확인해야 한다. 여름철에는 노인 일자리 활동 시간을 월평균 30시간에서 15시간으로 줄여 운영할 수 있다.장애인일자리 참여자도 폭염이나 집중호우 때 근무 시간과 근무 장소를 조정할 수 있다. 업무 시작·종료 시각을 바꾸거나 야외 근무를 실내로 전환하는 방식이다.농촌 고령층 보호 대책도 새로 들어갔다. 정부는 농촌지역 온열질환 예방요원 1149명을 91개 시군에 배치해 10만 농가를 대상으로 폭염 예방 활동을 벌인다. 논밭이나 실외 작업장에서 온열질환이 많이 발생하는 만큼, 무더운 시간대 작업 자제와 폭염 행동요령 안내를 강화하겠다는 것이다.가족이 멀리 떨어져 사는 부모의 상황을 더 빨리 알 수 있는 장치도 마련된다. 행정안전부 안전디딤돌 앱에 부모 거주지역을 등록하면 해당 지역에 폭염특보나 재난문자가 발령될 때 가족에게도 같은 정보가 전달된다. 자녀가 부모에게 직접 전화를 걸어 안부를 확인하거나 필요하면 지역 돌봄기관에 도움을 요청할 수 있게 하려는 취지다.농어촌 지역에는 스마트 마을방송과 드론도 활용된다. 스마트 마을방송은 문자로 입력한 안내 내용을 음성으로 바꿔 전화, 앱, 문자 등으로 전달하는 시스템이다. 현재 전국 93개 지방정부에 구축돼 있다. 일부 지방정부는 드론에 확성기와 열화상 카메라를 달아 폭염 취약시간대 야외 작업자를 확인하고 실내 이동이나 작업 중단을 안내한다.여름철 돌봄과 식사 지원도 넓어진다. 정부는 경로당 식사 제공 일수를 주 5일까지 단계적으로 확대하고 경로당 6만 9000곳에 양곡비를 지원한다. 여름방학 동안 학교급식을 이용하기 어려운 아동을 위해 전국 5600여 개 마을돌봄기관을 중심으로 결식 우려 아동도 발굴한다. 이 가운데 343곳은 밤 10시 또는 자정까지 연장 운영해 야간 돌봄 공백을 줄인다.냉방비와 냉방물품 지원도 강화된다. 7~8월 폭염 기간 전국 경로당에는 월 16만 5000원의 냉방비가 지원된다. 사회복지시설에는 유형과 규모에 따라 월 10만~50만 원이 지원된다. 기초생활수급자 등 에너지 취약계층에는 에너지바우처와 함께 찾아가는 에너지 복지서비스, 에어컨 설치·교체 지원이 이뤄진다.노숙인 밀집지역과 쪽방촌 인근에는 무더위쉼터와 응급 잠자리가 운영된다. 얼음물, 냉방매트, 냉방토시 같은 물품도 지원된다. 쪽방촌 주민에게는 에어컨이나 선풍기 등 필요한 냉방기기를 맞춤형으로 지원한다. 먹거리 지원 공간인 ‘그냥드림’ 코너 방문자에게도 얼음물을 제공해 온열질환을 예방한다.복지시설 안전 점검도 함께 진행된다. 정부는 사회복지시설 약 2만 5000곳을 대상으로 여름철 재난 대비 상태와 시설물 안전 현황을 점검한다. 장애인 거주시설과 노숙인 시설 개·보수도 지원하고, 집중호우와 태풍에 대비해 쪽방촌 침수 취약지역의 하수구 이물질 등 위험 요소도 제거한다.정부가 이번 대책을 강화한 배경에는 갈수록 심해지는 여름 더위가 있다. 지난해 여름철 평균기온은 기상 관측 이래 가장 높았고 올해도 평년보다 더울 것으로 전망된다. 특히 온열질환자와 온열질환 추정 사망자 가운데 65세 이상 고령층 비중이 높고, 실외 작업장·논밭·길가 등 야외에서 온열질환이 많이 발생해 선제 대응이 필요하다는 설명이다.정은경 복지부 장관은 “여름철 재난은 모두에게 찾아오지만 그 위험은 취약계층에 더 먼저, 더 크게 다가온다”며 “도움이 필요한 분들을 먼저 찾고 자주 확인하며 두텁게 지원해 모두가 안전하고 건강한 여름을 보낼 수 있도록 하겠다”고 말했다.