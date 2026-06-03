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기초연금 수급자 80% ‘월 34만원으론 부족’…절반은 ‘40만원이 적정’

이현정 기자
이현정 기자
입력 2026-06-03 12:15
수정 2026-06-03 12:15
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월소득 126만 6000원…기초연금 의존도 26%
만족도 3.83점에도 “더 받아야” 80.1%
월 40만원 47.7%…인상 요구 40만~50만원대

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소득 하위 70%의 노인에게 기초연금을 지급하지만 노인빈곤율은 경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 가장 높다. 사진은 서울 종로구 탑골공원 인근 무료급식소 앞에서 식사 차례를 기다리는 어르신들. 뉴스1.
소득 하위 70%의 노인에게 기초연금을 지급하지만 노인빈곤율은 경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 가장 높다. 사진은 서울 종로구 탑골공원 인근 무료급식소 앞에서 식사 차례를 기다리는 어르신들. 뉴스1.


기초연금을 받는 노인 10명 중 8명은 지금보다 더 많은 연금이 필요하다고 생각하는 것으로 나타났다. 수급자들이 가장 많이 꼽은 적정 금액은 월 40만원이었다. 물가와 의료비, 주거비 부담이 커지면서 실제 노후 생활비와 기초연금 사이의 간극이 여전히 큰 것으로 보인다.

3일 국민연금연구원의 ‘2025년 기초연금 수급자 실태분석’ 보고서에 따르면, 지난해 7~9월 전국 기초연금 수급자 2000명을 대상으로 설문조사를 한 결과 응답자의 80.1%가 현재보다 높은 수준의 기초연금이 필요하다고 답했다. 올해 기초연금 최대 지급액은 월 34만 9700원(노인 단독가구 기준)이지만 조사 당시에는 월 34만 2510원 수준이었다.

수급자들이 생각하는 적정 기초연금액은 월 40만원에 가장 많이 몰렸다. 응답자의 47.7%가 월 40만원을 꼽았고 월 50만원 20.0%, 월 45만원 12.4%가 뒤를 이었다.

반면 조사 당시 지급액인 월 34만 2000원 수준이 적정하다는 응답은 19.9%에 그쳤다. 수급자 10명 중 8명꼴로 현행 기초연금보다 더 높은 급여가 필요하다고 본 셈이다. 연구진은 “현재 수준보다 다소 인상된 월 40만~50만원 사이를 적정 수준으로 인식하는 경향을 보여준다”고 분석했다.

기초연금 인상 요구는 수급자들의 빠듯한 생활 형편과도 맞닿아 있다. 보고서에 따르면 기초연금 수급자의 월평균 소득은 126만 6000원이었다. 이 가운데 기초연금은 월평균 33만원으로 전체 소득의 약 26%를 차지했다. 월평균 생활비 지출은 92만 1000원이었다. 기초연금이 노인들의 주요 생활비 재원으로 자리 잡은 셈이다.

다만 더 많은 금액이 필요하다는 인식과 별개로 현재 기초연금에 대한 만족도는 비교적 높았다. 기초연금 수급액 만족도를 5점 척도로 조사한 결과 평균은 3.83점이었다. ‘만족한다’는 응답이 63.2%로 가장 많았고 ‘매우 만족한다’도 12.7%였다. 반면 ‘불만족한다’와 ‘매우 불만족한다’는 각각 4.4%, 0.5%였다.

기초연금은 경제적 지원을 넘어 심리적 안정에도 영향을 주는 것으로 나타났다. 기초연금을 받으면서 생활에 여유가 생길 것 같다는 질문에는 ‘그런 편이다’가 62.9%, ‘매우 그렇다’가 10.5%였다. 자녀나 친인척에게 경제적 도움을 덜 받아도 되겠다는 응답도 ‘그런 편이다’ 55.0%, ‘매우 그렇다’ 11.0%로 조사됐다.

연구진은 “기초연금은 금액의 크기와 별개로 노인들에게 부담을 덜어주는 소득원으로 의미가 있다”며 “동거·부양 관계에서 경제적 부담과 심리적 부담을 줄이는 역할을 하고 있다”고 밝혔다.
이현정 기자
세줄 요약
  • 수급자 10명 중 8명, 연금 인상 필요 인식
  • 적정액은 월 40만원 응답이 최다로 집계
  • 생활비·의료비 부담 속 현행액 부족 지적
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