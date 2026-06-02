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꺄르르~ 더위 잊게 만드는 웃음꽃

서울 낮 최고기온이 33도까지 오른 2일 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 아이들이 물놀이를 하고 있다. 제9회 전국동시지방선거가 열리는 3일 아침 최저기온이 영상 15~20도, 낮 최고기온이 24~32도로 예보되는 등 전국 대부분 지역에서 초여름 날씨가 이어지겠다.

홍윤기 기자