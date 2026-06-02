日남부로 비껴간 ‘장미’… 올여름 태풍 몰아친다

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세줄 요약 기상청은 올여름 엘니뇨와 높은 해수면 온도 탓에 한반도에 집중호우와 강한 태풍이 잦아질 수 있다고 봤다. 봄철도 역대 두번째로 더웠고 비가 특정 시기에 몰렸으며, 제6호 태풍 장미는 일본 남쪽으로 비껴가 영향이 크지 않았다. 엘니뇨와 해수면 온도 상승, 여름 재난 위험 확대

집중호우·강한 태풍 가능성, 한반도 직격 우려

태풍 장미는 일본 남쪽으로 비껴가 영향 제한

2026-06-03 10면

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올 여름 한반도 주변 해역의 해수면 온도가 올라가면서 기습적인 집중호우나 강력한 태풍이 발생할 가능성이 커졌다.기상청은 2일 올 여름 전 세계적인 엘니뇨(적도 부근 태평양의 해수면 온도가 평년보다 높은 상태로 지속되는 현상) 영향으로 우리나라 해수면 온도도 평년보다 높게 유지될 것으로 내다봤다. 이로 인해 여름 초반에는 집중호우가, 후반에는 태풍이 한반도를 직격할 가능성이 커졌다는 분석이다.기상청 관계자는 “해수면 온도가 높아지면 태풍에 공급되는 열에너지가 커지고, 원래라면 일본 열도를 향해 휘어갔을 태풍들이 곧장 한반도로 향할 가능성이 높아진다”고 설명했다.올 봄은 관측 이래 두번째로 더웠던 것으로 기록됐다. 지난 3~5월 전국 평균기온은 13.3도로, 가장 더웠던 봄은 2023년 13.5도였다. 봄철 전체 강수량(268.1㎜)은 지난해와 비슷했지만, 비가 고르게 내리지 않고 특정 시기에 몰리는 집중호우 경향도 뚜렷해졌다. 지난달 20~21일엔 이틀 동안 한 달치 비의 양의 60% 이상이 집중됐다.한편, 이날 오전 3시 제6호 태풍 ‘장미’가 북상하면서 한반도는 1951년 이후 역대 세 번째로 이른 시기에 태풍 영향권에 들게 됐다.다만 태풍이 일본 열도 남쪽으로 비껴가면서 우리나라에 영향은 크지 않을 전망이다. 3일 전라·경남 내륙지역에 5~20㎜의 비가 내리고, 4일은 남부지방을 포함해 수도권까지 5~60㎜의 소나기가 예보됐다.3일 전국 아침 최저기온은 15~20도, 낮 최고기온은 24~32도로 초여름 더위가 예상된다. 4일에는 비가 확대되면서 낮 최고기온이 29도 안팎에 머무는 등 더위가 누그러질 전망이다.