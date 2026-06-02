[단독] 죽어도 안 바뀌는…화학 폭발 20년간 463명 사상

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55명 사망·408명 부상… 소방청 국가화재정보시스템 분석

이미지 확대 폭발 사고 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장. 이날 사고로 현재까지 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입은 것으로 파악됐다. 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 폭발 사고 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장. 이날 사고로 현재까지 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입은 것으로 파악됐다. 공동취재

이미지 확대 한화에어로스페이스 중대재해 관련 금속노조 긴급 기자회견 전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 사고와 관련한 책임자 처벌을 촉구하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한화에어로스페이스 중대재해 관련 금속노조 긴급 기자회견 전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 사고와 관련한 책임자 처벌을 촉구하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 금속노조, 한화그룹 본사 앞 긴급 기자회견 전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 구호를 외치고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 금속노조, 한화그룹 본사 앞 긴급 기자회견 전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 한화에어로스페이스 폭발 합동감식 2일 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 안으로 경찰 관계자들이 들어가고 있다. 전날 사상자 7명이 발생한 폭발 사고의 원인을 규명하기 위한 경찰·소방 등 관계기관 합동 감식이 이날 진행된다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한화에어로스페이스 폭발 합동감식 2일 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 안으로 경찰 관계자들이 들어가고 있다. 전날 사상자 7명이 발생한 폭발 사고의 원인을 규명하기 위한 경찰·소방 등 관계기관 합동 감식이 이날 진행된다. 연합뉴스

이미지 확대 폭발 원인 규명 착수 2일 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 안으로 소방 차량이 들어가고 있다. 전날 사상자 7명이 발생한 폭발 사고의 원인을 규명하기 위한 경찰·소방 등 관계기관 합동 감식이 이날 진행된다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 폭발 원인 규명 착수 2일 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 안으로 소방 차량이 들어가고 있다. 전날 사상자 7명이 발생한 폭발 사고의 원인을 규명하기 위한 경찰·소방 등 관계기관 합동 감식이 이날 진행된다. 연합뉴스

이미지 확대 사과하는 손재일 한화에어로 대표이사 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데, 이날 오후 손재일 한화에어로스페이스 대표이사(가운데)가 언론브리핑에 나서며 고개를 숙이고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 사과하는 손재일 한화에어로 대표이사 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데, 이날 오후 손재일 한화에어로스페이스 대표이사(가운데)가 언론브리핑에 나서며 고개를 숙이고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발로 5명이 숨지며 화학 폭발 사고의 반복 문제가 다시 드러났다. 최근 20년간 전국 화학 폭발은 1239건, 사상자는 456명으로 집계됐고, 재발 방지 대책에도 현장 안전관리는 크게 달라지지 않았다는 지적이 나왔다. 한화에어로 대전사업장 폭발, 5명 사망

20년간 화학 폭발 1239건, 사상자 456명

반복 사고에도 안전관리 부실 논란 확산

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국가보안시설 가급 방산업체인 한화에어로스페이스 대전사업장에서 7년 만에 또다시 폭발 사고가 발생해 5명이 숨지는 등 화학 폭발 참사가 끊임없이 반복되고 있다. 최근 20년간 전국에서 발생한 화학 폭발 사고는 1200건이 넘고, 이로 인해 55명이 숨지고 400여명이 다친 것으로 나타났다. 사고가 반복될 때마다 재발 방지 대책이 나왔지만 현장 안전관리는 크게 달라지지 않았다는 지적이 나온다.서울신문이 2일 소방청 국가화재정보시스템을 분석한 결과 2006년부터 올해 5월 31일까지 발생한 화학적 폭발 사고는 총 1239건으로 집계됐다. 연평균 62건꼴이다. 이로 인한 사상자는 456명으로 50명이 숨지고 406명이 중경상을 입었다. 이번 사고까지 포함하면 사망자와 부상자 수는 각각 55명, 408명으로 늘어난다. 연평균 사상자는 23명에 달한다. 재산 피해도 964억 4300만원에 이르렀다.소방청은 2018년 5월과 2019년 2월 한화에어로스페이스 대전공장에서 발생한 폭발 사고의 원인을 모두 화학적 폭발로 판단했다. 2018년에는 로켓 추진 용기에 고체연료를 충전하던 중 폭발이 발생해 5명이 숨지고 4명이 다쳤다. 9개월 뒤 발생한 2019년 사고에서는 로켓 추진체에서 연료를 분리하는 이형 작업 중 폭발로 불이 나 3명이 숨졌다. 두 사고 모두 사측의 안전관리 소홀로 유죄가 인정(징역·금고형 집행유예)됐다.고용노동부는 두 사고 직후 실시한 특별감독에서 2018년 486건, 2019년 82건의 산업안전보건법 위반 사항을 적발하고 179건을 사법처리했다. 한화 측은 전날 사고에 대해 추진체 화약을 물과 세제로 세척하는 과정에서 발생했다며 “당초 위험이 크지 않다고 판단했다”고 밝혔다. 반복된 사고에도 위험성을 과소평가한 것 아니냐는 지적이 나오는 이유다.소방 당국은 폭발 장소가 면적이 좁아 소방법상 점검 후 보고 의무가 있던 곳은 아니라고 판단했다. 노동계는 “동일 사업장에서 유사한 사고가 반복된 만큼 안전관리 체계를 전면 재점검하고 책임 소재를 명확히 규명해야 한다”고 촉구했다.소방청은 이날 정확한 사고 원인 규명을 위해 위험물 관련 조사팀을 현장에 투입했다. 기후에너지환경부 관계자는 “현장에서 외부 측정 결과 유해 화학물질은 검출되지 않았다”고 밝혔다.