부산시, 침수 피해 예방 ‘물막이판’ 설치비 최대 90% 지원

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세줄 요약 부산시는 여름철 장마와 집중호우에 대비해 주택·상가·아파트 등에 물막이판 설치비를 최대 90%까지 지원한다. 16개 구·군에 사업비 2억원을 교부했고, 소유자뿐 아니라 관리자와 세입자도 신청할 수 있다. 장마 앞두고 물막이판 설치비 지원 확대

주택·상가·아파트 등 침수 우려 시설 대상

최대 90% 지원, 주민 신청 안내 강화

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

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부산시는 여름철 장마와 집중호우 시기를 앞두고 구·군과 협력해 침수방지시설(물막이판) 설치 지원사업을 추진한다고 2일 밝혔다.‘차수판’으로도 불리는 물막이판은 집중호우가 내릴 때 도로 또는 하천에서 넘친 빗물이 주택, 상가, 지하주차장 등에 흘러드는 것을 막는 대표적 시설이다. 설치와 해체가 비교적 간편하고 실질적인 침수 예방 효과를 거둘 수 있다.시는 침수 피해를 예방하기 위해 올해 1월 16개 구·군에 이 시설 설치를 지원하기 위한 사업비 2억원을 교부했다.지원 대상은 침수 우려가 있는 주택, 상가, 공동주택(아파트) 등이며, 건물 소유자뿐 아니라 관리자, 세입자도 신청할 수 있다. 지원금은 설치비의 최대 90%를 지급한다. 세부 지원 기준과 자부담 비율은 구·군 조례에 따라 다르다.시는 장마가 본격적으로 시작되기 전인 지금이 침수 피해를 막을 수 있는 마지막 골든타임인 것으로 보고 침수 우려 지역 주민들이 신속히 물막이판을 설치할 수 있도록 현장 홍보와 신청 안내를 강화하고 있다.부산시 관계자는 “사전에 대비했느냐에 따라 침수 피해 규모가 크게 차이나는 만큼 물막이판 설치 지원사업에 적극적으로 신청해 주길 바란다. 여름철 집중호우로부터 시민의 생명과 재산을 보호하도록 구·군과 함께 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.