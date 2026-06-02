강릉 세계마스터즈탁구 D-3…“손님맞이 이상무”

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경기장 막바지 점검

시민들 친절캠페인

이미지 확대 2026 강릉 세계마스터즈 탁구 선수권 대회 조직위원회가 2일 경기장 시설을 점검하고 있다. 강릉시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 강릉 세계마스터즈 탁구 선수권 대회 조직위원회가 2일 경기장 시설을 점검하고 있다. 강릉시 제공

세줄 요약 강릉시와 대한탁구협회가 세계마스터즈탁구대회 개막을 앞두고 경기장 시설 설치, 보안·안전 점검, 위생관리와 급식 검사 등 준비를 마무리했다. 320명 자원봉사자도 투입돼 안내와 운영을 돕고, 지역 숙박·식음업소 점검과 친절 캠페인도 진행됐다. 경기장 내부 시설 설치 완료

개막 전 보안·안전 합동점검 예정

숙소·식음업소 위생점검과 검사 강화

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강원 강릉시가 오는 5일 개막하는 2026 강릉 세계마스터즈 탁구 선수권 대회를 앞두고 손님맞이 준비에 한창이다.강릉시와 대한탁구협회로 이뤄진 대회조직위원회는 3일 경기장 내부 시설 설치를 완료한다고 2일 밝혔다. 대회 개막 하루 전인 4일에는 유관기관과 합동으로 보안과 안전 점검을 벌인다. 대회 기간에는 경기장 내 식음센터와 푸드코트에 대한 위생점검을 벌이고, 위생관리상황반을 운영해 민원을 처리한다. 강원도보건환경연구원과 서울지방식품의약품안전청은 선수단과 운영진에게 제공되는 급식에 대한 식중독균 검사도 매일 실시한다.앞선 지난달 14일에는 대회 공식 지정 숙소 4곳, 18~29일에는 지역 내 모든 숙박시설과 식품접객업소에 대한 점검이 이뤄졌다. 지난달 27일에는 대회 자원봉사자 직무·소양교육이 진행됐다. 대회에서는 320명의 자원봉사자가 안내, 운영 지원, 의전, 경기, 의무 등 6개 분야에서 활동한다. 지난달 26일 경포해변을 비롯한 주요 관광지에서는 대한숙박업중앙회 시지부, 한국외식업중앙회 시지부가 친절 캠페인을 벌이기도 했다.세계 최대 규모의 생활체육 탁구 축제인 이 대회가 국내에서 열리는 것은 이번이 처음이다. 12일까지 8일간 열려 85개국 3000명의 동호인이 자웅을 겨룬다. 동호인 중에는 ‘탁구 레전드’ 현정화와 2004년 아테네올림픽 동메달리스트 김경아, 2008년 베이징올림픽 동메달리스트 박미영, 1986년 서울아시안게임 금메달리스트 이선도 포함됐다.김상영 강릉시 부시장은 “세계 각국 선수단과 방문객들이 강릉에서 좋은 기억을 안고 돌아갈 수 있도록 안전과 편의 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.