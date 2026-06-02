월간 역대 최다 탑승객 기록…서울시, 지난달 한강버스 이용객 9만명 집계

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누적 탑승객 33만명 넘어서

이미지 확대 서울 낮 최고기온 30도를 웃도는 여름 더위가 찾아온 지난달 31일 한강버스를 탄 시민들이 서강대교 아래를 지나고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 서울 낮 최고기온 30도를 웃도는 여름 더위가 찾아온 지난달 31일 한강버스를 탄 시민들이 서강대교 아래를 지나고 있다.

뉴스1

세줄 요약 서울 한강버스가 지난달 9만1126명을 태우며 월간 역대 최다 이용객을 기록했다. 전 구간 운항을 재개한 3월 이후 4월 7만6488명, 5월 9만1126명으로 매달 약 1만5000명씩 증가했다. 누적 탑승객은 33만명을 넘었고, 만족도 조사에서도 긍정 평가가 높았다. 월간 최다 9만1126명 탑승 기록

전 구간 재개 후 이용객 꾸준한 증가

누적 33만명, 만족도 조사도 호평

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지난해 9월 정식 운항을 시작한 ‘한강버스’가 지난달 월간 기준 역대 최다 이용객을 기록했다.2일 서울시에 따르면 5월 탑승객은 9만 1126명이다. 시는 올 3월 한강버스 모든 구간 운항을 재개한 후 이용객이 꾸준히 증가하고 있다고 설명했다. 3월 6만 2491명, 4월 7만 6488명, 5월 9만 1126명 등 매월 약 1만 5000명씩 늘었다. 모든 구간 운항이 재개된 후 하루 최고 탑승객을 기록한 날은 지난달 1일 5584명이었다.누적 탑승객도 33만명을 넘어섰다. 지난해 9월 정식 운항 개시 이후 올해 2월까지 10만 4498명이 이용했고 전 구간 운항이 재개된 3월부터 5월까지 3개월 동안 23만 105명이 탑승했다.한강버스에 대한 이용 만족도도 매우 높은 수준으로 나타났다. 시가 지난 4월 6~13일 탑승객 3115명을 설문조사한 결과, 96%가 “이용에 만족한다”고 답했다. 또한 “한강버스를 지인에게 추천하겠다”는 답변은 94%, “재이용 의사가 있다”는 89%로 나타났다.시는 서울국제정원박람회와 연계한 한강버스 서울숲 선착장 운영을 위해 현재 운항 훈련을 실시하고 있다. 이번 주 훈련이 끝난 후 정식 운영에 들어갈 예정이다.