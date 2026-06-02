월간 역대 최다 탑승객 기록…서울시, 지난달 한강버스 이용객 9만명 집계

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누적 탑승객 33만명 넘어서
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서울 낮 최고기온 30도를 웃도는 여름 더위가 찾아온 지난달 31일 한강버스를 탄 시민들이 서강대교 아래를 지나고 있다.
뉴스1
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지난해 9월 정식 운항을 시작한 ‘한강버스’가 지난달 월간 기준 역대 최다 이용객을 기록했다.
2일 서울시에 따르면 5월 탑승객은 9만 1126명이다. 시는 올 3월 한강버스 모든 구간 운항을 재개한 후 이용객이 꾸준히 증가하고 있다고 설명했다. 3월 6만 2491명, 4월 7만 6488명, 5월 9만 1126명 등 매월 약 1만 5000명씩 늘었다. 모든 구간 운항이 재개된 후 하루 최고 탑승객을 기록한 날은 지난달 1일 5584명이었다.
누적 탑승객도 33만명을 넘어섰다. 지난해 9월 정식 운항 개시 이후 올해 2월까지 10만 4498명이 이용했고 전 구간 운항이 재개된 3월부터 5월까지 3개월 동안 23만 105명이 탑승했다.
한강버스에 대한 이용 만족도도 매우 높은 수준으로 나타났다. 시가 지난 4월 6~13일 탑승객 3115명을 설문조사한 결과, 96%가 “이용에 만족한다”고 답했다. 또한 “한강버스를 지인에게 추천하겠다”는 답변은 94%, “재이용 의사가 있다”는 89%로 나타났다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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시는 서울국제정원박람회와 연계한 한강버스 서울숲 선착장 운영을 위해 현재 운항 훈련을 실시하고 있다. 이번 주 훈련이 끝난 후 정식 운영에 들어갈 예정이다.
세줄 요약
- 월간 최다 9만1126명 탑승 기록
- 전 구간 재개 후 이용객 꾸준한 증가
- 누적 33만명, 만족도 조사도 호평
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