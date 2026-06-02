‘5명 사망’ 한화에어로 폭발 원인규명 합동 감식…유가족도 참관

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세줄 요약 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고의 정확한 원인을 찾기 위한 합동 감식이 시작됐다. 경찰과 소방, 국과수, 고용노동청 등 30여 명이 현장을 조사했고 유가족 대표도 참관했다. 당국은 발화지점과 인화물질 여부를 확인한 뒤 잔해물을 수거해 정밀 감정을 의뢰할 예정이다. 합동 감식 착수, 원인 규명 본격화

유가족 참관 속 발화지점·인화물질 조사

사망 5명·중경상 2명, 신원 확인 진행

이미지 확대 대전경찰청 관계자들이 한화에어로스페이스 대전사업장 들어가고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 대전경찰청 관계자들이 한화에어로스페이스 대전사업장 들어가고 있다. 이종익 기자

이미지 확대 유승식 대전경찰청 과학수사계장이 브리핑을 하고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 유승식 대전경찰청 과학수사계장이 브리핑을 하고 있다. 이종익 기자

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7명의 사상자가 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고의 정확한 원인 분석이 시작됐다.대전경찰청은 2일 오전 10시쯤 화재 현장에서 대전소방본부, 국립과학수사연구원, 대전고용노동청 등 관계 기관 30여명의 전문가와 합동 감식을 시작했다.이날 감식에는 유가족 대표도 참관했다.당국은 감식반을 투입해 발화지점 추정 지역 조사와 인화물질여부 등을 확인하고 화재 잔해물 등을 수거해 국과수에 정밀 감정을 의뢰할 예정이다.현장에 인화물질이 있었는지도 확인한다.앞서 회사 측은 전날 사고 직후 로켓 추진제 제작에 사용하는 공구에 묻은 화약을 세척하는 과정에서 폭발이 일어난 것으로 추정했다.경찰은 사고 발생 건물의 붕괴 가능성은 크지 않은 것으로 보고 있다.경찰은 사망자들의 신원 확인을 위한 DNA를 국과수에 접수한 데 이어 이날 오후부터 부검을 진행할 예정이다.유승식 대전경찰청 과학수사계장은 “정밀 수집한 증거물을 국과수에 감정 의뢰할 계획”이라며 “희생자가 많이 발생한 만큼 최대한 신속하고 투명하게 객관적인 증거에 기반해 감식하겠다”고 말했다.경찰과 소방 당국 등에 따르면 전날 오전 10시 59분쯤 대전사업장 내 56동 세척공실에서 원인 미상의 폭발이 발생했다. 이 사고로 근로자 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다.사망자는 모두 시설 내부에서 발견됐으며 50대 2명, 30대 1명, 20대 2명(비정규직)으로 확인됐다. 밖으로 대피한 2명 중 전신 화상을 입은 1명은 병원 치료 중이며 1명은 경상이다.