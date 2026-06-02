제천 게스트하우스, 체류형 관광 거점으로…누적 이용객 5만 3000명 넘었다

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세줄 요약 제천시가 도시재생사업으로 조성한 게스트하우스 3곳이 운영 5년 만에 누적 이용객 5만3000명을 넘겼다. 옛 건물과 유휴공간을 활용한 숙박시설이 지역문화와 관광을 잇는 체류형 거점으로 자리잡으며 전통시장과 주변 상권에도 활력을 더하고 있다. 도시재생으로 조성한 게스트하우스 3곳 운영 성과

누적 이용객 5만3000명 돌파, 체류형 관광 거점화

도심 접근성·저렴한 요금으로 상권 활성화 견인

이미지 확대 제천시가 조성한 게스트하우스 3곳. 제천시 제공. 닫기 이미지 확대 보기 제천시가 조성한 게스트하우스 3곳. 제천시 제공.

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충북 제천시가 도시재생사업을 통해 조성한 게스트하우스가 우수사례로 주목받고 있다.숙박 기능을 넘어 지역문화와 관광 활성화를 견인하는 체류형 관광 거점으로 자리매김하고 있어서다.2일 시에 따르면 운영 5년 차를 맞은 관내 3곳의 게스트하우스 누적 이용객이 5만 3000명을 돌파했다.시는 2021년 원도심과 영천동 일원의 유휴 공간과 노후 건물인 옛 엽연초생산조합 건물, 코레일 관사 부지, 목화장 여관 등을 활용해 엽연초하우스, 목화여관＆다방, 칙칙폭폭999 등 3곳의 게스트하우스를 조성했다.3곳의 객실은 총 27개다. 1인실부터 6인실까지 다양한 크기의 객실을 갖췄다.도시재생과 관광 인프라 확충이라는 두 마리 토끼를 한 번에 잡겠다는 제천시의 승부수는 그대로 적중했다.성수기 주말에는 객실이 만실이 될 정도로 인기가 좋다. 게스트하우스로 외지인들이 몰리다 보니 인근 전통시장과 음식점, 카페 등 주변 상권도 살아나고 있다. 전국 단위 체육대회 참가 선수단 숙소로도 활용된다.인기 비결은 접근성과 저렴한 숙박료다.칙칙폭폭999가 제천역 인근에 위치해 있는 등 게스트하우스 3곳이 모두 도심에 있어 접근성이 좋다. 멀리 가지 않아도 원도심의 다양한 관광자원을 체험할 수도 있다. 이용료는 1인 기준 2만~3만원이다.시 관계자는 “최근 여행 행태가 지역에 머무르며 경험하는 체류형 관광으로 변화함에 따라 게스트하우스의 역할은 더욱 확대될 것”이라며 “상권과 문화, 관광이 연결되는 체류형 관광 기반의 도심 활성화 모델을 지속적으로 만들겠다”고 밝혔다.