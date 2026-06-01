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지금이야, 밝은 잎들이 속살거리는 계절
1일 서울 종로구 교보생명 건물 외벽에 “동그랗게 말린 밝은 잎들이 속살거리지, 지금이야!” 문구가 담긴 글판이 걸려 있다. 화요일인 2일 아침 최저기온은 영상 14~20도, 낮 최고기온은 영상 24~33도로 예보되는 등 주중 초여름 더위가 이어질 전망이다.
이지훈 기자
이지훈 기자
1일 서울 종로구 교보생명 건물 외벽에 “동그랗게 말린 밝은 잎들이 속살거리지, 지금이야!” 문구가 담긴 글판이 걸려 있다. 화요일인 2일 아침 최저기온은 영상 14~20도, 낮 최고기온은 영상 24~33도로 예보되는 등 주중 초여름 더위가 이어질 전망이다.
2026-06-02 12면
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화요일인 2일 예보된 낮 최고기온의 범위는?