지금이야, 밝은 잎들이 속살거리는 계절

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

지금이야, 밝은 잎들이 속살거리는 계절

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-06-01 18:18
수정 2026-06-01 18:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
구글에서 서울신문 먼저 보기
이미지 확대
지금이야, 밝은 잎들이 속살거리는 계절
지금이야, 밝은 잎들이 속살거리는 계절 1일 서울 종로구 교보생명 건물 외벽에 “동그랗게 말린 밝은 잎들이 속살거리지, 지금이야!” 문구가 담긴 글판이 걸려 있다. 화요일인 2일 아침 최저기온은 영상 14~20도, 낮 최고기온은 영상 24~33도로 예보되는 등 주중 초여름 더위가 이어질 전망이다.
이지훈 기자


1일 서울 종로구 교보생명 건물 외벽에 “동그랗게 말린 밝은 잎들이 속살거리지, 지금이야!” 문구가 담긴 글판이 걸려 있다. 화요일인 2일 아침 최저기온은 영상 14~20도, 낮 최고기온은 영상 24~33도로 예보되는 등 주중 초여름 더위가 이어질 전망이다.

이지훈 기자
2026-06-02 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
화요일인 2일 예보된 낮 최고기온의 범위는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로