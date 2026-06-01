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지금이야, 밝은 잎들이 속살거리는 계절

1일 서울 종로구 교보생명 건물 외벽에 “동그랗게 말린 밝은 잎들이 속살거리지, 지금이야!” 문구가 담긴 글판이 걸려 있다. 화요일인 2일 아침 최저기온은 영상 14~20도, 낮 최고기온은 영상 24~33도로 예보되는 등 주중 초여름 더위가 이어질 전망이다.

이지훈 기자