덕성여대, 차미리사 선생 71주기 추도식 개최

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이미지 확대 덕성여대가 1일 서울 도봉구 쌍문동 차미리사 선생 묘소에서 ‘차미리사 선생 제71주기 추도식’을 진행하고 있다. 덕성여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 덕성여대가 1일 서울 도봉구 쌍문동 차미리사 선생 묘소에서 ‘차미리사 선생 제71주기 추도식’을 진행하고 있다. 덕성여대 제공

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덕성여자대학교는 1일 서울 도봉구 쌍문동 차미리사 선생 묘소에서 덕성학원 설립자인 차미리사 선생의 제71주기 추도식을 진행했다고 밝혔다.이번 추도식은 일제강점기 여성교육의 길을 개척하며 민족의 미래를 위한 교육에 헌신한 차미리사 선생의 삶과 교육철학을 기리기 위해 마련됐다. 행사에는 학교법인 덕성학원과 덕성여자대를 비롯한 산하 교육기관 관계자, 동문 등 덕성 가족이 참석한 가운데 묵념을 시작으로 약력 보고, 추도사, 추모, 분향 및 헌화 등의 순으로 진행됐다.민재홍 덕성여대 총장은 추도사에서 “차미리사 선생께서 남기신 뜻과 정신은 한 세기를 넘어 오늘의 덕성을 이루는 뿌리가 됐으며, 앞으로 나아갈 길을 비추는 등불이 되고 있다”면서 “학생 한 사람 한 사람이 자신의 가능성을 발견하고 스스로 배우며 사회에 기여하는 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.