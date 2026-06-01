환자 이송 사설 구급차 교차로서 사고…90대 환자 사망·6명 부상

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세줄 요약 인천 서구 청라동 교차로에서 환자를 태운 사설 구급차가 SUV와 충돌해 옆으로 넘어졌다. 이송 중이던 90대 여성 환자 1명이 숨지고 운전자와 보호자, 상대 차량 탑승자 등 6명이 경상을 입었다. 경찰은 구급차의 신호 위반 여부를 조사하고 있다. 사설 구급차-SUV 교차로 충돌 사고

이송 중이던 90대 환자 사망, 6명 부상

경찰, 구급차 신호 위반 여부 조사

사고 현장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 사고 현장. 연합뉴스

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환자를 태우고 달리던 사설 구급차가 교차로에서 스포츠유틸리티(SUV) 차량과 충돌, 환자가 숨졌다.1일 인천 서부경찰서에 따르면 이날 오전 11시 55분쯤 인천 서구 청라동의 한 교차로에서 사설 구급차의 측면을 SUV가 들이받았다.이 사고로 사설 구급차가 옆으로 넘어지면서 이송 중이던 90대 여성 환자 A씨가 숨지고 운전자와 보호자 등 3명이 경상을 입었다. 또 상대 차량 운전자와 탑승자 등 3명도 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.사고는 사설 구급차가 A씨와 보호자를 태우고 인천의 한 병원에서 서구 소재 요양원으로 가던 중에 일어났다.경찰은 사설 구급차가 해당 교차로에서 신호 위반을 한 것으로 보고 운전자 등을 상대로 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.