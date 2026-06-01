[속보] 소방 “한화에어로스페이스 폭발로 5명 사망·2명 부상”

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이미지 확대 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데, 노동 당국이 정문 안으로 진입하고 있다. 2026.6.1 닫기 이미지 확대 보기 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데, 노동 당국이 정문 안으로 진입하고 있다. 2026.6.1

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대전 한화에어로스페이스 공장에서 발생한 폭발 화재 사고의 사망자가 5명으로 늘어났다.소방당국 등에 따르면 1일 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동에 위치한 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발과 함께 불이 났다는 신고가 119에 잇따라 접수됐다.신고를 받고 현장으로 출동한 소방당국은 진화 작업을 벌인 끝에 신고 접수 약 50분 만인 오전 11시 49분쯤 초진에 성공했으며, 오후 1시 7분쯤에는 화재를 완전히 진화했다.연합뉴스에 따르면 이번 폭발 사고로 인한 인명 피해는 현재까지 사망 5명, 부상 2명으로 파악됐다. 경찰과 소방당국은 진화 작업이 마무리됨에 따라 본격적으로 구체적인 폭발 원인 파악에 착수할 방침이다.