대전 한화에어로스페이스 폭발 사고…5명 사망·부상 2명

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당시 현장에 7명 근무, 1명은 스스로 대피

정치권 6·3 지방선거 운동 전면 중단 선언

이미지 확대 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데 구급차 한 대가 정문 안으로 진입하고 있다. 대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데 구급차 한 대가 정문 안으로 진입하고 있다. 대전 연합뉴스

세줄 요약 대전 한화에어로스페이스 공장에서 폭발 사고가 나 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 오전 10시 59분께 연구시설에서 추진체 폭발이 원인으로 추정됐고, 신고 30여 건이 접수됐다. 정치권은 선거운동을 멈추고 수습과 조사를 요구했다. 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발 사고 발생

5명 사망, 중상 1명·경상 1명 등 7명 피해

연구시설 추진체 폭발 추정, 조사 착수

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국내 대표 방산기업인 한화에어로스페이스 공장에서 폭발 사고가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다.1일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 10시 59분 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생해 현재까지 5명이 사망했고, 중상 1명, 경상 1명의 인명 피해가 발생했다.당시 119에는 “폭발음이 들렸다”, “검은 연기가 많이 난다”는 신고가 30여 건 접수됐다. 소방 당국은 오전 11시 17분 소방 대응 1단계를 발령한 뒤 화재 발생 50분 만에 초진을 완료했다.사고는 사업장 내 연구시설에서 추진체 폭발이 원인인 것으로 추정된다. 현장에는 근무자 7명이 있었던 것으로 전해졌다.한화에어로스페이스 대전공장에서는 이전에도 폭발 사고가 있었다. 2018년 5월 폭발 사고로 현장에서 2명이 숨지고 3명이 심한 화상으로 병원 치료를 받다 사망했다. 이어 2019년 2월에도 폭발과 함께 불이 나 안에 있던 3명이 숨졌다.대형 참사가 발생하면서 정치권은 지방선거 운동을 전면 중단했다. 허태정 더불어민주당 대전시장 후보와 이장우 국민의힘 대전시장 후보는 유가족과 부상자에 대한 애도를 표하며 선거운동 중단과 사고 수습, 철저한 조사 등을 촉구했다.