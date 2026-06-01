광주관광공사, ‘윤리경영 결의대회’…조직문화 혁신 앞장

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윤리경영 실천 의지 다지고, 임직원 윤리의식 강화

사내 ‘청렴포스터’ 디자인 제작 경진대회 시상식도

이미지 확대 광주관광공사는 1일 ‘반부패 청렴 실천 결의대회’를 열고 윤리경영 실천의지를 다졌다. 광주관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주관광공사는 1일 ‘반부패 청렴 실천 결의대회’를 열고 윤리경영 실천의지를 다졌다. 광주관광공사 제공

세줄 요약 광주관광공사가 2026년 윤리경영 실천 결의대회를 열고 임직원 윤리의식 제고와 청렴한 조직문화 정착 의지를 다졌다. 참가자들은 행동강령 준수, 공정한 업무 수행, 고객 신뢰 제고, 건전한 문화 조성을 선언했고, 청렴포스터 경진대회 시상으로 참여를 독려했다. 윤리경영 실천 결의대회 개최

행동강령 준수·공정업무 다짐

청렴포스터 시상, 참여 독려

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광주관광공사는 윤리경영 실천 의지를 다지고 임직원의 윤리의식을 제고하기 위해 ‘2026년 윤리경영 실천 결의대회’를 실시했다고 1일 밝혔다.이번 결의대회는 공공기관으로서 사회적 책임을 강화하고, 투명하고 공정한 기업 문화를 정착시키기 위해 마련됐다.참가자들은 행사에서 윤리경영 실천 선언문을 낭독하며 ▲임직원행동강령 준수 ▲공정하고 투명한 업무 수행 ▲고객 신뢰 제고 ▲건전한 조직문화 조성 등에 대한 실천 의지를 다졌다.공사는 이와 함께 사내 청렴포스터 디자인 제작 경진대회 시상식을 열어 우수작을 선정·시상하는 등 임직원들의 청렴활동 적극 동참을 격려했다. 이를 통해 윤리경영을 기반으로 ‘지역과 함께 상생하는’ 관광 전문 공기업의 역할을 수행하겠다는 의지를 내외부에 널리 공유했다.정재영 광주관광공사 사장은 “윤리경영은 선택이 아닌 필수이며, 기업의 신뢰는 윤리적 행동에서 시작된다”며 “이번 결의대회를 계기로 모든 임직원이 윤리의식에 바탕을 둔 책임 있는 자세로 업무에 임해 주길 기대한다”고 말했다.