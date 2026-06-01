“어서와, 우리 집은 처음이지” BTS 방문객 대상 부산시민 홈스테이 추진

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세줄 요약 부산시가 BTS 월드투어 공연을 앞두고 숙박 요금 안정화를 위해 시민 참여형 공유숙박 모델인 ‘부산시민 홈스테이’를 추진했다. 시민이 직접 집을 내어 외국인 관광객을 맞이하고, 보증금 제도로 노쇼를 막아 상생형 관광을 노렸다. BTS 공연 앞두고 부산시민 홈스테이 추진

시민이 집을 내어 외국인 관광객 숙박 지원

보증금 제도로 노쇼 방지, 숙박난 완화

이미지 확대 부산시민 홈스테이(가칭 부산 갈매기 둥지 스테이). 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시민 홈스테이(가칭 부산 갈매기 둥지 스테이). 부산시 제공

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BTS 월드투어 아리랑 IN 부산 공연(12~13일)을 앞두고 숙박 요금 안정화를 위해 일반 부산시민들까지 나선다.부산시는 부산시민단체협의회와 함께 시민 참여형 공유숙박 모델인 ‘부산시민 홈스테이’(가칭 부산 갈매기 둥지 스테이) 프로젝트를 추진한다고 1일 밝혔다.부산시민 홈스테이는 시민이 자발적으로 자신의 주거 공간을 공유하는 시민 참여형 상생 모델이다.지금까지의 공정숙박 노력이 시와 관계기관, 종교계·학계 등을 중심으로 추진됐다면, 이번 부산시민 홈스테이는 시민이 직접 참여해 자신들의 집을 내어주는 ‘시민 참여형 상생 거버넌스’ 선도 사례라는 점에서 의미가 있다.이용 신청은 부산 갈매기 둥지 스테이 전용 사이트(k-popstay.wehome.me) 또는 대한민국 대표 관광 포털인 비짓코리아(Visit Korea) 내 전용 신청 페이지를 통해 진행된다.국외 아미(ARMY) 등 외국인 관광객이 신청하면 위홈 플랫폼의 매칭 시스템을 거쳐 최종 숙소가 배정된다.프로젝트는 공연 당일인 12일부터 14일까지 3일간 부산지역 시민 및 단체 회원의 거주 주택을 대상으로 운영되며, 숙박 일정은 2박 3일로 운영될 예정이다.무상 숙박 형태로 운영되며, 허수 예약과 노쇼(No-Show)를 방지하기 위해 예약 단계에서 5만원의 이행보증금 제도를 도입한다.예치된 보증금은 체크인 시 부산관광상품카드(5만원권)로 전액 환급돼 외국인 관광객의 실질적인 숙박비 부담은 없다.