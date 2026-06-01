2026년 부산 명문향토기업 33개사 선정

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 부산시와 부산경제진흥원이 부산에 본사를 둔 업력 20년 이상, 종업원 100명 이상, 최근 3년 평균 매출 200억원 이상 기업 가운데 지역경제에 기여한 33개사를 2026년 명문향토기업으로 선정했다. 신규 23개사와 재인증 10개사가 포함돼 누적 87개사로 늘었고, 인증 현판과 정책자금·홍보·요금 우대 혜택이 제공된다. 부산 명문향토기업 33개사 선정 발표

신규 23개사·재인증 10개사 포함

누적 87개사로 확대, 지원 혜택 제공

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청사. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시와 부산경제진흥원은 지역경제 발전에 이바지해 온 부산 대표기업 33개사를 ‘2026년 명문향토기업’으로 선정했다고 1일 밝혔다.명문향토기업은 부산에 본사를 두고, 업력 20년 이상, 상시 종업원 수 100명 이상, 최근 3년 평균 매출액 200억원 이상인 기업 가운데 지역경제 활성화에 기여한 기업을 대상으로 선정된다.올해 선정기업은 신규 23개사와 재인증 10개사로, 이번 선정을 통해 부산 명문향토기업은 87개사로 확대됐다.선정기업에는 명문향토기업 인증 현판과 인증서가 수여되며, ‘부산시 명문향토기업 육성 및 지원 조례’에 따라 정책자금 및 홍보 지원, 부산도시가스 요금 우대 등의 혜택이 제공된다.아울러 기업 성장에 기여한 직원들에 대한 우대 시책으로 부산문화회관·시민회관·영화의전당·시 전문 체육시설·동백상회 등 문화·관광·여가 분야 이용 혜택도 지원한다.김봉철 시 디지털경제실장 “명문향토기업은 부산 경제의 뿌리이자 소중한 미래 자산”이라며 “부산을 대표하는 기업들이 글로벌 명문기업으로 도약할 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다”라고 전했다.