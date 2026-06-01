5·18단체, 미국 스타벅스 본사에 “한국 운영사 강력 제재” 촉구

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5·18 공법3단체-기념재단, 1일 미국 본사CEO·이사회에 긴급 메일

‘탱크데이 사태’ 진상 규명 및 한국민·5·18유가족에 공식사과 요구

“역사모욕…본사·스타벅스 코리아의 단호하고 정의로운 조치 필요”

이미지 확대 지난달 27일 서울 광화문광장에서 열린 ‘면피성 꼬리자르기 사과 정용진 회장 규탄, 스타벅스 불매운동 전국화 발표 기자회견’에서 전국민중행동 등 참석자들이 피켓을 들고 있다.연합뉴스 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 27일 서울 광화문광장에서 열린 ‘면피성 꼬리자르기 사과 정용진 회장 규탄, 스타벅스 불매운동 전국화 발표 기자회견’에서 전국민중행동 등 참석자들이 피켓을 들고 있다.연합뉴스 제공

세줄 요약 5·18공법3단체와 기념재단이 스타벅스코리아의 ‘5·18탱크데이’ 마케팅을 역사 모욕이자 반인권 행위로 규정하고, 미국 스타벅스 본사에 한국 운영사 제재와 5·18 유가족·국민 대상 공식 사과를 요구했다. 5·18단체, 탱크 마케팅 역사 모욕 규정

미국 스타벅스 본사에 긴급 제재 요구

국민·유가족 대상 공식 사과 촉구

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스타벅스코리아의 ‘5·18탱크데이’ 마케팅 사태와 관련 5·18단체들이 미국 스타벅스 본사에 긴급 메일을 보내 ‘한국 운영사에 대한 강력한 제재 및 한국민과 5·18 유가족에게 공식 사과’를 촉구했다.5·18공법3단체와 기념재단은 1일 미국 스타벅스 본사 CEO 및 이사회에 긴급 메일을 보내 “스타벅스코리아는 5·18민주화운동 기념일을 앞두고, 80년 당시 군부 독재의 학살 수단인 ‘탱크’를 전면에 내세운 마케팅을 감행했다”며 “대한민국 국민과 함께 깊은 분노와 참담함을 느낀다”고 강력 항의했다.이들 단체는 또 “이는 심각한 역사 모욕 행위이자 반인권적 처사”라며 “한국의 파트너사가 현지 소비자들에게 큰 상처를 준 만큼, 이는 본사 차원에서 결코 묵과할 수 없는 중대한 귀책 사유”라고 지적했다.이들은 특히, 스타벅스 미국 본사에 ‘스타벅스코리아 및 현지운영사인 신세계그룹이 반인권적이고 무책임한 마케팅을 기획·승인한 경위를 철저히 조사하고, 책임감 있게 전면에 나서서 수습할 것’을 요구했다.이와 함께 글로벌 브랜드 가치를 실추시키고 파트너십 신뢰 관계를 무너뜨린 한국 운영사에 대해 미국 본사 차원의 가장 강력한 제재 조치를 취할 것, 그리고 본사 차원에서 대한민국 국민과 5·18 유가족에게 공식 사과하고 재발을 방지할 감독체계를 수립할 것도 촉구했다.5·18단체들은 “책임 있는 조치가 즉각 시행되지 않는다면, 스타벅스가 공언해 온 글로벌 인권 기준이 한국 시장에서 완전히 무너졌음을 자인하는 것”이라며 “미국 본사와 스타벅스 코리아의 단호하고 정의로운 조치, 그리고 이번 사안에 대한 공식적인 답변을 즉각 요구한다”고 덧붙였다.