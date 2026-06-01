[속보] 대전 한화에어로스페이스 ‘폭발 사고’…“4명 사망, 2명 부상”

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세줄 요약 1일 오전 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발과 함께 불이 났다. 소방당국은 신고 50분 만에 초진에 성공했지만, 사고로 4명이 숨지고 2명이 다친 것으로 확인됐다. 경찰과 소방은 1층에서 시작된 원인 미상의 폭발이 화재로 번진 것으로 보고 조사 중이다. 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발 사고 발생

사망 4명, 부상 2명 등 인명피해 확인

소방 초진 완료, 원인 조사 착수

이미지 확대 한화에어로스페이스 대전 사업장. 한화에어로스페이스 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 한화에어로스페이스 대전 사업장. 한화에어로스페이스 홈페이지 캡처

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1일 대전 한화에어로스페이스 공장에서 폭발 사고가 발생해 다수의 인명피해가 발생했다.소방당국 등에 따르면 이날 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동에 위치한 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발과 함께 불이 났다는 신고가 119에 잇따라 접수됐다.신고를 받고 현장으로 출동한 소방당국은 진화 작업을 벌인 끝에 신고 접수 50분 만인 오전 11시 49분쯤 초진에 성공했다.연합뉴스에 따르면 이번 폭발 사고로 확인된 사망자만 4명이며, 추가로 2명이 부상을 입은 것으로 파악됐다.경찰과 소방당국은 공장 1층에서 원인을 알 수 없는 폭발이 일어나 화재로 번진 것으로 추정하고 있다. 당국은 불길을 완전히 잡는 대로 구체적인 사고 원인을 조사할 방침이다.