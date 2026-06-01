초록빛 여름 찾아온 광화문글판

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1일 서울 종로구 교보생명 외벽에 광화문글판 여름 편이 내걸려 있다. 이번 문안은 미국의 대표 시인인 메리 올리버의 시 ‘마지막 날들’에서 발췌한 “동그랗게 말린 밝은 잎들이 속살거리지, 지금이야!”다. 작은 잎사귀가 피어나는 순간조차 치열한 노력과 용기가 필요한 것처럼, 자신의 가능성을 믿고 과감히 도전할 때 우리의 삶도 활짝 피어날 수 있다는 격려와 응원의 메시지가 담겨 있다. 2026.6.1 이지훈 기자