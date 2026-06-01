초록빛 여름 찾아온 광화문글판

구글에서 서울신문 먼저 보기
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
1일 서울 종로구 교보생명 외벽에 광화문글판 여름 편이 내걸려 있다. 이번 문안은 미국의 대표 시인인 메리 올리버의 시 ‘마지막 날들’에서 발췌한 “동그랗게 말린 밝은 잎들이 속살거리지, 지금이야!”다. 작은 잎사귀가 피어나는 순간조차 치열한 노력과 용기가 필요한 것처럼, 자신의 가능성을 믿고 과감히 도전할 때 우리의 삶도 활짝 피어날 수 있다는 격려와 응원의 메시지가 담겨 있다. 2026.6.1 이지훈 기자
1일 서울 종로구 교보생명 외벽에 광화문글판 여름 편이 내걸려 있다.
이번 문안은 미국의 대표 시인인 메리 올리버의 시 ‘마지막 날들’에서 발췌한 “동그랗게 말린 밝은 잎들이 속살거리지, 지금이야!”다.
작은 잎사귀가 피어나는 순간조차 치열한 노력과 용기가 필요한 것처럼, 자신의 가능성을 믿고 과감히 도전할 때 우리의 삶도 활짝 피어날 수 있다는 격려와 응원의 메시지가 담겨 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
광화문글판 여름편의 시 작가는 누구인가?