“‘살해 여고생’ 아닌 ‘17세 이채원’으로 기억해주세요” 부모의 먹먹한 호소

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세줄 요약 광주 묻지마 칼부림으로 숨진 이채원양의 부모가 딸을 ‘고교생 피해자’가 아닌 ‘17세 이채원’으로 기억해 달라며 이름과 얼굴을 공개했다. 응급구조학과 진학을 꿈꾸던 착한 딸의 삶을 잊지 말아 달라고 호소했고, 49재에 맞춰 추모식도 열릴 예정이다. 피해자 이채원양 이름·얼굴 공개 호소

응급구조학과 진학 꿈꾸던 착한 딸 추모

부모, 가해자 강력 처벌과 격리 요구

이미지 확대 지난달 5일 광주에서 발생한 ‘묻지마 칼부림’ 사건 피해자 고(故) 이채원(17)양의 모습이 방 안에 놓여 있다. MBC 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난달 5일 광주에서 발생한 ‘묻지마 칼부림’ 사건 피해자 고(故) 이채원(17)양의 모습이 방 안에 놓여 있다. MBC 보도화면 캡처

이미지 확대 지난달 5일 광주에서 발생한 ‘묻지마 칼부림’ 사건 피해자 고(故) 이채원(17)양의 방 안 책상 옆에 교복이 단정히 걸려 있다. MBC 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난달 5일 광주에서 발생한 ‘묻지마 칼부림’ 사건 피해자 고(故) 이채원(17)양의 방 안 책상 옆에 교복이 단정히 걸려 있다. MBC 보도화면 캡처

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“우리 딸을 ‘고교생 살인 사건 피해자 A양’이 아닌 ‘이채원’으로 기억해 주세요.”지난달 5일 광주에서 발생한 ‘묻지마 칼부림’ 사건 피해자의 유족이 딸의 이름과 얼굴을 공개하며 이같이 호소했다.광주일보와 MBC의 지난달 31일 보도에 따르면 고(故) 이채원(17)양의 아버지 이모씨는 “사건보다 이채원이라는 이름이 기억되고 같은 비극이 반복되지 않기를 바라는 마음에서 딸의 이름을 공개하기로 결정했다”고 밝혔다.채원양의 방은 사건이 발생하기 전에 멈춰 있다. 매일 입고 다니던 교복이 단정하게 걸려 있고, 책상 위엔 교재와 학용품이 그대로 놓여 있다. 태블릿에선 생전 채원양이 즐겨 듣던 노래가 흘러나오고 있다.이씨는 사건 당일을 잊지 못하고 있다. 채원양은 평소엔 학원 수업이 끝나는 자정 무렵 귀가했다는 문자를 남겼지만, 그날따라 문자는 없었고 전화를 걸어도 받지 않았다.경찰의 전화를 받고 병원에 달려갔을 때도 교통사고일 것으로 생각했지 딸이 강력범죄 피해자가 됐을 거라고는 상상하지 못했다고 한다.이씨는 “채원이는 마지막 순간까지 눈도 감지 못한 채 있었다”면서 “부모로서 아무것도 해주지 못했다는 생각에 지금도 잠을 이루지 못하고 있다”고 말했다.응급구조학과에 진학해 사람 구하는 일을 하고 싶다던 채원양은 입시 상담까지 스스로 찾아다닐 만큼 꿈이 확고했다고 한다.이씨는 “사춘기도 없을 정도로 정말 착한 아이였다. 단 한 번도 엄마 아빠한테 화내고 그런 적 없었다”며 딸을 그리워했다.채원양의 부모는 가해자 장윤기가 영원히 사회에서 격리되도록 강력히 처벌해 달라고 호소했다. 어머니 최모씨는 “다시는 이런 일이 생기지 않게 외칠 수 있는 사람은 부모밖에 없더라. 저희 딸을 위해서 할 수 있는 거는 잊히지 않게 해주는 것…”이라며 흐느꼈다.광주전남추모연대는 채원양의 49재에 맞춰 추모식을 열 예정이다.앞서 채원양은 지난달 5일 오전 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 인도를 걷던 중 장윤기(23)가 휘두른 흉기에 살해당했다.장윤기는 채원양의 비명을 듣고 도우려 온 남고생 A(17)군에게도 흉기로 중상을 입혔다.광주경찰청은 살인과 살인미수 혐의로 구속된 장윤기에 대한 신상정보공개심의위원회를 개최하고, 지난달 14일 홈페이지를 통해 장윤기의 이름·나이·얼굴 사진 등을 공개했다.