페이커 할머니 대상 협박글·일원역 흉기난동 예고…경찰 수사 착수

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세줄 요약 온라인 커뮤니티에 프로게이머 페이커의 할머니를 살해하겠다는 협박 글과 일원역에서 흉기 난동을 벌이겠다는 예고 글이 올라와 경찰이 수사에 착수했다. 서울 도봉경찰서는 작성자를 추적 중이며, 강남구 일원역 주변에 경찰을 배치해 순찰을 강화했다. 페이커 할머니 대상 살해 협박글 게시

일원역 흉기난동 예고글 추가 확산

경찰, 작성자 추적과 현장 경비 강화

이미지 확대 2026 LCK 각오 밝히는 페이커 이상혁 프로게이머 페이커(본명 이상혁)가 2026 LoL 챔피언스 코리아 개막 미디어데이에서 발언하는 모습. 2026.03.26. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 2026 LCK 각오 밝히는 페이커 이상혁 프로게이머 페이커(본명 이상혁)가 2026 LoL 챔피언스 코리아 개막 미디어데이에서 발언하는 모습. 2026.03.26. 뉴시스

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프로게이머 ‘페이커’(본명 이상혁)의 할머니를 살해하겠다고 예고한 협박 글이 온라인 커뮤니티에 올라와 경찰이 수사에 나섰다.서울 도봉경찰서는 온라인 커뮤니티에 흉기 난동 예고 글을 올린 작성자를 추적 중이라고 31일 밝혔다.한 온라인 커뮤니티에는 전날 오후 11시쯤 “페이커의 할머니를 살해하겠다”는 글이 게시됐다. 이후엔 “오후 3시 일원역으로 오겠다”며 “주변 여성들도 조심하라”는 내용의 위협 글도 추가로 올라왔다.해당 글들은 현재 모두 삭제된 상태다.경찰은 만일의 사태에 대비해 서울 강남구 일원역 역사 안팎에 경찰을 배치하고 순찰을 강화하는 글 작성자를 추적하고 있다고 밝혔다.