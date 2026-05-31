부산 센텀 롯데백 지하매장 천장 ‘와르르’…붕괴 징후에 긴급대피 인피 없어

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냉각수 배관 누수 추정, 영업 조기 종료

이미지 확대 롯데백화점 센텀시티점 지하 1층 푸드마켓 천장 붕괴. 부산소방 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데백화점 센텀시티점 지하 1층 푸드마켓 천장 붕괴. 부산소방 제공

이미지 확대 상부 누수로 천장이 처진 모습. 부산소방 제공 닫기 이미지 확대 보기 상부 누수로 천장이 처진 모습. 부산소방 제공

세줄 요약 부산 해운대구 롯데백화점 센텀시티점 지하 1층 푸드마켓에서 천장 일부가 내려앉는 사고가 났다. 붕괴 징후를 본 백화점 측이 고객과 직원 150여명을 미리 대피시켜 인명피해는 없었고, 영업은 조기 종료됐다. 지하 푸드마켓 천장 일부 붕괴 사고

고객·직원 150여명 선제 대피, 인명피해 없음

냉각수 배관 누수·시설관리 부실 조사

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31일 오후 3시 3분쯤 부산 해운대구 롯데백화점 센텀시티점 지하 1층 푸드마켓(식품코너)에서 천장 일부가 내려앉는 사고가 발생했다.소방당국에 따르면 “천장이 무너져 내린다‘는 신고를 받고 소방대원과 구조차 등 10여대의 소방 장비 등이 긴급 출동했지만, 현장에 도착했을 당시 이미 천장 4X5m가량이 무너져 내린 상태였다.다행히 붕괴 징후가 보이자 백화점 측이 매장에 있던 고객과 직원 150여명을 미리 대피시켜 인명피해는 발생하지 않았다.사고 목격자들은 SNS 등을 통해 “천장이 주저앉으면서 물이 폭포수처럼 쏟아졌다”고 사고 당시 상황을 전했다.사고 직후 백화점 측은 영업을 전면 조기 종료했다.소방당국은 천장 상부 냉각수 배관이 빠지면서 발생한 누수로 인해 천장 일부가 하중을 견디지 못하고 붕괴한 것으로 보인다며 백화점 측을 상대로 시설물 관리 부실 등 정확한 사고 원인을 조사 중이다.백화점 측은 사고원인 조사 후 복구공사와 재개장 시점을 결정하기로 했다.