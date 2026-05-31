경북도, 전설의 심해어 ‘돗돔’ 인공 부화 세계 최초 성공

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세줄 요약 경북도가 2017년부터 육상 수조에서 사육해온 전설의 심해어 돗돔을 세계 최초로 인공 부화하는 데 성공했다. 10년 연구 끝에 수정란 200만개와 어린 돗돔 50만 마리를 확보했고, 향후 종 보존과 대량 종자 생산 연구를 확대할 계획이다 전설의 심해어 돗돔 인공 부화 세계 최초 성공

2017년 어린 개체 확보 뒤 10년 사육·연구 진행

종 보존·방류·수산자원 회복 연구 확대 계획

이미지 확대 경북도 수산자원연구원이 최근 인공 부화에 성공한 32일차 어린 돗돔. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도 수산자원연구원이 최근 인공 부화에 성공한 32일차 어린 돗돔. 경북도 제공

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경북도가 10년의 사육·연구 끝에 세계 최초로 전설의 심해어 ‘돗돔’ 인공 부화에 성공했다.도는 수산자원연구원이 2017년부터 육상 수조에서 어린 돗돔을 사육해 올해 인공 부화에 성공했다고 31일 밝혔다. 수심 약 400~600m 정도의 깊은 바다에 서식하는 돗돔은 몸길이 2m, 무게 200~280㎏ 가까이 성장하는 대형어류다.돗돔은 산란기인 5~6월이 되면 수온이 따뜻한 연안으로 이동해 연간 30마리 안팎만 우연히 어획되면서 ‘전설의 심해어’로 불린다. 연구원은 2017년 마리당 50~700g 크기의 어린 돗돔 28마리를 확보해 10년간 육상 수조에서 사육해 1m급 8마리를 어미화하는데 성공했다.연구원은 지난해 5월 처음으로 사육 돗돔의 산란에 성공했지만 수정란의 상태가 좋지 않아 부화에 실패했다. 이후 본격적인 번식 생태 연구에 돌입해 적정 먹이 공급 및 영양 보강, 수정란을 얻기 위한 성숙 호르몬 주사 등을 추진했다. 이를 통해 세계 최초로 수정란 200만개 확보 및 50만 마리 인공 부화 에 성공했다.심해에 서식하는 돗돔은 어획 과정에서 감압 충격으로 생존율이 매우 낮고, 부화 후 어미로 성장하는 데도 8~10년 이상이 소요되면서 어미 확보가 쉽지 않다. 때문에 인공 종자 생산이나 양식 연구 사례가 거의 없는 실정이다.연구원은 인공 부화한 어린 돗돔을 활용해 초기생활사, 사육환경, 먹이 생물 등 기초 연구를 추진하고, 대량 종자 생산 기술을 확립해 종 보존과 수산자원 회복 연구를 확대할 계획이다.양금희 도 경제부지사는 “기후 변화로 사라져가는 귀한 자원을 되살렸다는 점에서 의미가 깊다”며 “향후 종 보존과 방류 사업을 확대해 경북을 대한민국 해양 수산의 중심지로 만들겠다”고 했다.