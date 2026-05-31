서울시, 지역에서 꿈 펼칠 ‘중장년 넥스트로컬’ 창업가 모집

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6월 1일부터 50팀 모집

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세줄 요약 서울시가 40∼64세 중장년을 대상으로 지역 창업 지원사업 ‘넥스트로컬 중장년’ 참여자를 6월 한달간 모집한다. 인천 강화, 강원 삼척, 전남 강진·해남, 경북 영주·문경 등 6개 시·군에서 50개 팀을 선발한다. 중장년 지역창업 지원사업 모집

서울 거주 40∼64세 신청 대상

6개 시·군 50개 팀 선발

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서울시는 중장년 시민이 경험과 전문성을 살려 지역에서 창업할 수 있도록 지원하는 ‘넥스트로컬 중장년’ 참여자를 6월 한달간 모집한다고 31일 밝혔다.이는 지난 7년 동안 257팀의 지역 창업가를 배출한 청년 창업 지원사업인 ‘넥스트로컬’ 중장년으로 대상을 확대한 것이다. 지난해 시범사업을 거쳐 올해 본사업이 시행된다.이번 사업 참여 지역은 인천 강화, 강원 삼척, 전남 강진·해남, 경북 영주·문경 등 6개 시·군이다.시는 ‘경력활용형’과 ‘경력이음형’ 두 유형으로 나눠 총 50개의 창업팀을 모집한다. 경력활용형은 현업에서 쌓은 경력과 전문성을 창업으로 이어가는 유형이고, 경력이음형은 경력 공백 후 창업을 준비하는 이들을 지원한다.선발되면 오는 8∼12월 사업 방향을 구체화하기 위한 지역자원조사비 100만원, 현장 멘토링과 창업 교육, 창업자금 대출 연계, 판로 개척 등을 지원받는다. 사업계획 등 평가를 통해 우수팀은 최대 1000만원의 상금을 받는다. 이후에도 판로 지원이나 투자 유치 기회를 제공받는다.서울에 사는 40∼64세 시민이면 누구나 신청할 수 있다. 접수 기간은 6월 1일부터 30일까지다. 서류와 면접 심사를 거쳐 선발한다. 협력 지방자치단체 출신 중장년이나 서울시50플러스재단 창업지원 사업 참여자 등은 우대한다.곽종빈 시 행정국장은 “중장년은 오랜 현장 경험과 전문성을 바탕으로 지역에 새로운 활력을 더할 수 있는 중요한 창업 주체”라며 “새로운 도전을 준비하는 중장년들의 적극적인 참여를 기대하며, 서울시도 지역과의 상생 기반 창업이 지속 확산할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.