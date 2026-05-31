“韓유조선 6번째 홍해 우회 통과”… 호르무즈 내 한국인 선원 149명

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세줄 요약 한국 선박 1척이 사우디 얀부항에서 원유를 싣고 홍해를 거쳐 국내로 향한다. 미국·이란 갈등으로 호르무즈 해협 봉쇄가 길어지자 우회 운송이 6번째로 늘었고, 해수부는 24시간 모니터링과 실시간 소통으로 안전을 지원한다. 홍해 우회 원유 운송 선박 6번째 확인

사우디 얀부항 출항 뒤 국내로 향하는 중

호르무즈 내 한국인 선원 149명 체류

이미지 확대 8일 오전 전남 여수시 GS칼텍스 원유 부두에 200만 배럴을 실은 유조선이 정박해 있다. 지난달 중순 사우디아라비아 얀부항에서 출항한 이 유조선은 중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 우회로인 홍해를 통과한 첫 번째 사례다. 2026.5.8 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 8일 오전 전남 여수시 GS칼텍스 원유 부두에 200만 배럴을 실은 유조선이 정박해 있다. 지난달 중순 사우디아라비아 얀부항에서 출항한 이 유조선은 중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 우회로인 홍해를 통과한 첫 번째 사례다. 2026.5.8 연합뉴스

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미국·이란 간 중동전쟁으로 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하고 있는 가운데 우회로인 홍해를 통과해 국내로 원유를 운송 중인 한국 선박이 6척으로 늘었다.해양수산부는 31일 오전 10시 기준 우리 선박 1척이 홍해를 안전하게 통과해 국내로 원유를 운송하고 있다고 밝혔다.이 선박은 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 뒤 홍해를 거쳐 국내로 향하고 있다.해수부는 “해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링, 항해 안전 정보 제공, 해수부·선사·선박 간 실시간 소통 채널 운영 등을 통해 선박과 선원의 안전을 지원했다”며 “앞으로도 국내 원유 수급 안정화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한국 선박의 홍해 우회 운송은 지난달 17일, 지난 3일과 6일, 8일, 23일에 이어 이번이 6번째다.한편 현재 호르무즈 해협 안쪽에 머물고 있는 한국인 선원은 전날 오후 6시 기준 1명이 하선하면서 115명에서 114명으로 줄었다. 외국 선박에 승선한 35명을 포함하면 총 149명의 한국인 선원이 해협 내측에 체류 중이다.