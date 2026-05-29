국토부, 해남·영암서 인천공항 직행 노선 최종승인

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완도·화순·장성 등 3개 노선 인가…11년 한시 운영 후 갱신 검토

세줄 요약 국토부가 해남-영암-인천공항 등 전남 서남권·중부권 직행 시외버스 3개 노선을 최종 인가했다. 그동안 인천공항 이용 때 여러 번 환승해야 했던 주민들의 불편이 줄고, 이동 편의가 크게 개선될 전망이다. 운영 기간은 11년으로 제한됐다. 해남·영암·화순 등 인천공항 직행 노선 인가

환승 불편 해소와 이동 편의 개선 기대

운영 기간 11년 제한, 실제 운행 시점 협의

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전남 해남과 영암, 화순 등 전남 서남권 및 중부권 지역민들의 오랜 숙원이었던 인천국제공항 직행 버스 노선이 마침내 열렸다.그동안 인천공항 이용을 위해 여러 차례 버스를 갈아타야 했던 주민들의 이동 편의가 획기적으로 개선될 전망이다..28일 영암군에 따르면 국토교통부는 최근 ▲해남-영암-인천공항 ▲완도-해남-인천-인천공항 ▲화순-장성-인천공항 등 3개 시외버스 노선을 최종 인가했다.이번 노선 신설은 환승 불편을 겪어온 지역 주민들의 지속적인 요구와 지자체의 적극적인 행정이 맞물려 결실을 본 것으로 평가받는다.특히 영암군은 지난해 ‘강진-인천공항’ 노선 신설 당시부터 국토교통부에 영암 경유를 지속적으로 건의해 왔으며, 이에 발맞춰 금호고속이 ‘해남-영암-인천공항’ 노선 인가를 신청하며 급물살을 탔니다.다만, 국토부는 특정 사업자의 독점적 지위 고착을 방지하기 위해 이번 신설 노선의 운영 기간을 시외버스 차령에 해당하는 11년으로 제한했다.정부는 향후 해당 노선의 실제 운송 실적과 유지 필요성 등을 종합적으로 고려해 운영권 갱신 여부를 결정할 방침이다.인가 절차가 마무리됨에 따라 영암군을 비롯한 관련 지자체들은 실제 버스 운행이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 여객사와 구체적인 운행 시점 등을 협의 중이다.