상위권 학생 “의대 안 가요”…삼전닉스에 반하더니 ‘여기’로 모였다

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영재학교 경쟁률 6.2대 1로 최고

이미지 확대 SK하이닉스 전경. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 전경. 뉴스1

세줄 요약 전국 8개 영재학교 지원자가 4155명으로 전년보다 8.6% 늘고 경쟁률도 6.21대 1로 올라 역대 최고를 기록했다. 삼성전자·SK하이닉스 계약학과 선호가 커지며 상위권 중학생의 진로가 의대보다 이공계로 이동하는 흐름이 나타났다. 영재학교 지원자 4155명, 경쟁률 역대 최고

세종과학예술영재학교 지원자 증가 폭 최대

반도체 계약학과 인기, 이공계 선호 확산

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최근 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 반도체기업의 계약학과 진학을 원하는 학생이 늘어난 가운데, 최상위권 이공계 상징인 영재학교 지원자 수가 역대 최고를 기록한 것으로 나타났다.29일 종로학원에 따르면 지난 26일 2027학년도 신입생 원서접수를 마감한 전국 8개 영재학교 중 지원 현황이 공개된 7개 학교의 자료를 분석한 결과, 지원자 수는 전년보다 8.6%(328명) 늘어난 4155명으로 집계됐다.평균 경쟁률은 6.21대 1로 전년 5.72대 1보다 상승했다. 지원자 수와 경쟁률 모두 중복지원이 금지된 2022학년도 이후 가장 높은 수치다.지원자 증가 폭은 세종과학예술영재학교가 가장 컸다. 2027학년도 세종과학예술영재학교 지원자는 634명으로 전년도보다 30.2% 늘었고 대전과학고는 13.8%, 대구과학고는 12.5%, 경기과학고는 8.8% 각각 증가했다.학교별 경쟁률을 보면 세종과학예술영재학교가 7.55대 1로 가장 높고, 이어 대구과학고 7.32대 1, 인천과학예술영재학교 6.81대 1, 대전과학고 5.88대 1, 경기과학고 5.67대 1, 광주과학고 5.46대 1, 서울과학고 5.43대 1 순이다.최근 수험생 사이에 의대 열풍이 불면서 영재학교의 인기는 다소 주춤했다. 영재학교의 설립 목적이 과학 영재 양성인 만큼 의대에 진학하면 장학금과 지원금을 회수하는 등 불이익을 줬기 때문이다.입시업계에서는 영재학교 수요가 다시 늘어날 수 있다는 예측이 나온다. 삼성전자와 SK하이닉스가 인공지능(AI) 열풍 등에 힘입어 엄청난 이익을 내면서 주요 반도체기업의 계약학과 진학을 원하는 학생이 늘어나고 있어서다. 반도체 계약학과는 평점 등 일정 조건을 충족하면 졸업 후 취업이 보장된다.반도체 관련 학과 지망이 크게 늘면서 대학 학과 서열을 나타내는 의치한약수(의대·치대·한의대·약대·수의대)에 반도체학과를 더한 ‘의치한약수반’이라는 신조어도 등장했다.임성호 종로학원 대표는 “중학교 상위권 학생 중 의대보다 이공계 진로를 택한 학생들이 많아졌다고 볼 수 있는 상황”이라며 “최근 삼성전자, SK하이닉스 반도체 계약학과에 대한 관심 고조와 연결될 수 있다”고 말했다.이어 “특히 2027학년도부터 지역의사제가 도입돼 의대 선호도가 높아질 수 있는 상황에서도 영재학교 지원자가 늘어난 점은 주목할 만하다”며 “상위권 중학생 사이에서 의대보다 과학기술·이공계 진로를 선택하려는 흐름이 일정 부분 나타난 것으로 해석할 수 있다”고 했다.