충북장차연 “김영환 배우자 장애인 비하발언 공개 사과하라”

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세줄 요약 충북장애인차별철폐연대가 김영환 충북지사 후보 배우자 전모씨의 ‘빙신’ 표현을 장애인 비하 발언으로 규정하고 공개 사과를 요구했다. 이들은 해당 표현이 장애인을 멸시해온 언어라며, 정치권 주변의 혐오 문화를 비판하고 항의서한도 전달했다. 충북장차연, 배우자 비하 발언 공개 사과 요구

‘빙신’ 표현, 장애인 멸시 언어라며 비판

투표용지 찢기 퍼포먼스와 항의서한 전달

이미지 확대 충북장애인차별철폐연대가 29일 국민의힘 김영환 충북지사 후보 선거사무소 앞에서 김 후보 배우자가 장애인 비하 발언을 했다며 김 후보 측에 공개 사과를 요구하고 있다. 충북장애인차별철폐연대 제공. 닫기 이미지 확대 보기 충북장애인차별철폐연대가 29일 국민의힘 김영환 충북지사 후보 선거사무소 앞에서 김 후보 배우자가 장애인 비하 발언을 했다며 김 후보 측에 공개 사과를 요구하고 있다. 충북장애인차별철폐연대 제공.

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충북장애인차별철폐연대가 29일 국민의힘 김영환 충북지사 후보의 배우자 전모씨가 장애인 비하 발언을 했다며 김 후보 측에 공개 사과를 요구했다.이들은 이날 김 후보 선거사무소 앞에서 기자회견을 열고 “전씨가 한 언론사의 여론조사 결과에 불만을 드러낸 글을 페이스북에 게시하면서 언론사를 지칭해 ‘빙신’이라는 표현을 사용했다”며 “빙신(병신)이라는 말은 오랫동안 장애인을 멸시하고 배제하는 언어로 사용돼 왔다”고 목소리를 높였다.이어 “시민의 선택을 받겠다는 정치세력 주변에서조차 이런 혐오 표현이 아무렇지 않게 사용되고 있다”며 “이는 단순한 실언이 아니라 장애인을 동등한 시민으로 여기지 않는 정치의 민낯”이라고 비판했다.기자회견 참석자들은 ‘혐오’, ‘차별’, ‘조롱’ 등이 적힌 투표용지를 찢어버리고 ‘존엄’, ‘권리’, ‘평등’에 투표하자는 퍼포먼스를 벌였다. 이어 김 후보 측에 항의서한을 전달하고 공개사과를 촉구했다.김 후보 측은 “장애인을 비하할 의도는 전혀 없었지만, 송구스럽게 생각한다”는 입장을 밝혔다.전씨는 이날 오전 ‘빙신’이란 표현을 삭제했다.