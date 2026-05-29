‘아이 돌봄도 AI 시대’…경북도, 돌봄로봇 127대 어린이집 투입

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세줄 요약 경북도가 맞벌이 가구 증가와 돌봄 인력 부족에 대응해 도내 어린이집·다함께돌봄센터 12곳에 AI 돌봄 지원 로봇 127대를 투입했다. 로봇은 안전 감지, 동화 읽기, 놀이형 코딩 등 기능을 갖췄고, 도는 직무교육과 성과 분석도 병행할 계획이다. 맞벌이·돌봄인력 부족 대응 위한 AI 로봇 보급

어린이집·다함께돌봄센터 12곳에 127대 배치

안전·교육·보건 기능으로 공공돌봄 보완

이미지 확대 어린이집에 설치된 로봇이 바둑을 두고 있다. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 어린이집에 설치된 로봇이 바둑을 두고 있다. 경북도 제공

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경북도는 맞벌이 가구 증가와 돌봄 수요 확대, 돌봄 인력 부족 문제에 대응하기 위해 인공지능(AI) 기반 돌봄 로봇을 시범 보급한다고 29일 밝혔다.도내 어린이집과 다함께돌봄센터 12곳에 AI 돌봄 지원 로봇 127대를 배치해 영유아부터 초등학생까지 500명 이상의 아동에게 돌봄 서비스를 제공한다.AI 돌봄 지원 로봇은 안전, 교육, 보건 기능을 갖췄다.위험 행동 감지, 화재 감지, 외부 침입 감시, 실내 순찰 등의 역할을 하고 동화책 자동 읽기, 놀이형 코딩, AI 바둑·오목 등 교육 기능도 수행한다.또 자율주행을 기반으로 공기 질을 관리하고 돌봄 종사자의 스트레스 및 건강 상태를 모니터링한다.도는 돌봄 종사자를 대상으로 AI 로봇 직무교육과 생성형 AI 활용 교육도 시행해 현장 활용도를 높일 방침이다.도는 시범사업에서 현장 만족도와 성과를 분석해 개선 과제를 발굴, 향후 정부 공모사업과 국비 확보에 활용할 계획이다.이치헌 경북도 저출생극복본부장은 “AI 기술을 활용해 돌봄 인력 부족 문제를 보완하고 지역 간 돌봄 서비스 격차를 줄여 AI 공공돌봄 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.