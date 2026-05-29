부산SW마이스터고, 美 산호세주립대와 글로벌 AI 인재 양성 ‘맞손’

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세줄 요약 부산소프트웨어마이스터고가 미국 산호세주립대 연구재단과 협약을 맺고 AI 교육과 글로벌 소프트웨어 인재 양성에 나섰다. NVIDIA DLI 인증 과정, 해커톤, 멘토링으로 학생들이 기획부터 배포까지 실전 개발을 경험한다. 산호세주립대 연구재단과 AI 협약 체결

글로벌 인증·해커톤·멘토링 협력 추진

학생 실전 개발·배포 경험 확대

이미지 확대 부산소프트웨어마이스터고와 산호세주립대 연구재단 관계자가 지난 19일 미국 캘리포니아주 산호세에서 ‘인공지능 교육 및 글로벌 소프트웨어 인재 양성을 위한 업무협약’을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 부산시교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산소프트웨어마이스터고와 산호세주립대 연구재단 관계자가 지난 19일 미국 캘리포니아주 산호세에서 ‘인공지능 교육 및 글로벌 소프트웨어 인재 양성을 위한 업무협약’을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 부산시교육청 제공

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부산소프트웨어마이스터고는 미국 캘리포니아주에 있는 산호세주립대 연구재단과 인공지능(AI) 교육 및 글로벌 소프트웨어 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.두 기관은 ▲AI 심화 교육 및 글로벌 인증 과정 운영 ▲해커톤 및 제품 개발 프로젝트 공동 추진 ▲SJSU 교수진·조교·실리콘밸리 산업 전문가 멘토링 ▲글로벌 교육 교류 확대 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.학생에게는 NVIDIA DLI 등 글로벌 AI 인증 과정과 최신 AI 개발 동향 교육을 제공한다. 실전형 기술 프로그램도 운영해 학생들이 아이디어 기획부터 프로토타입 제작, 실제 애플리케이션 배포까지 제품 개발 전 과정을 직접 경험할 수 있도록 할 예정이다.또 학생들은 스크럼 기반 협업, AI를 활용한 바이브 코딩, 프로젝트 발표 및 평가 등 실리콘밸리식 개발 문화를 체험하고, 학교에서 배운 전공 역량을 실제 산업 현장에서 사용하는 기회도 가질 수 있다.부산소프트웨어마이스터고등학교장은 “실리콘밸리 중심에 있는 산호세주립대 연구재단과 협력해 학생들이 세계적 수준의 AI 교육을 받고, 실전 프로젝트도 경험할 수 있게 됐다. 학생들이 세계 무대에서 활약하는 소프트웨어 개발자로 성장하도록 지원하겠다”라고 밝혔다.