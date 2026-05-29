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부산SW마이스터고, 美 산호세주립대와 글로벌 AI 인재 양성 ‘맞손’

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-05-29 11:27
수정 2026-05-29 11:27
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  • 산호세주립대 연구재단과 AI 협약 체결
  • 글로벌 인증·해커톤·멘토링 협력 추진
  • 학생 실전 개발·배포 경험 확대
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부산소프트웨어마이스터고와 산호세주립대 연구재단 관계자가 지난 19일 미국 캘리포니아주 산호세에서 ‘인공지능 교육 및 글로벌 소프트웨어 인재 양성을 위한 업무협약’을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 부산시교육청 제공
부산소프트웨어마이스터고와 산호세주립대 연구재단 관계자가 지난 19일 미국 캘리포니아주 산호세에서 ‘인공지능 교육 및 글로벌 소프트웨어 인재 양성을 위한 업무협약’을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 부산시교육청 제공


부산소프트웨어마이스터고는 미국 캘리포니아주에 있는 산호세주립대 연구재단과 인공지능(AI) 교육 및 글로벌 소프트웨어 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

두 기관은 ▲AI 심화 교육 및 글로벌 인증 과정 운영 ▲해커톤 및 제품 개발 프로젝트 공동 추진 ▲SJSU 교수진·조교·실리콘밸리 산업 전문가 멘토링 ▲글로벌 교육 교류 확대 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

학생에게는 NVIDIA DLI 등 글로벌 AI 인증 과정과 최신 AI 개발 동향 교육을 제공한다. 실전형 기술 프로그램도 운영해 학생들이 아이디어 기획부터 프로토타입 제작, 실제 애플리케이션 배포까지 제품 개발 전 과정을 직접 경험할 수 있도록 할 예정이다.

또 학생들은 스크럼 기반 협업, AI를 활용한 바이브 코딩, 프로젝트 발표 및 평가 등 실리콘밸리식 개발 문화를 체험하고, 학교에서 배운 전공 역량을 실제 산업 현장에서 사용하는 기회도 가질 수 있다.

부산소프트웨어마이스터고등학교장은 “실리콘밸리 중심에 있는 산호세주립대 연구재단과 협력해 학생들이 세계적 수준의 AI 교육을 받고, 실전 프로젝트도 경험할 수 있게 됐다. 학생들이 세계 무대에서 활약하는 소프트웨어 개발자로 성장하도록 지원하겠다”라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
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